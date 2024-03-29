Волонтеры Сбера рассказали подросткам Сибири, как противостоять мошенникам

Уроки проводят в школах и центрах помощи детям

29 марта 2024, 16:40, ИА Амител

Школьники. Подростки / Фото: freepik.com

В течение учебного года специалисты Алтайского отделения Сбера организуют уроки правовой грамотности для учащихся и детей из центров помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В прошлом году семинары провели в семи таких центрах и школах в Барнауле и Тальменском районе Алтайского края.

В нынешнем году урок правовой грамотности впервые прошел в Топчихинском районе для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Волонтеры провели игру "Осторожно, мошенники!", в ходе которой сотрудники банка в доступной форме рассказали детям о правилах, соблюдая которые они смогут избежать многих ловушек злоумышленников и сохранить свои средства.

Этот урок стал первой ступенью в целой серии занятий для детей из центра. Волонтеры Сбербанка планируют провести уроки по трудовому праву, рассказать о способах защиты своих прав в случае покупки некачественного товара или услуги, объяснят, для чего нужны те или иные документы.

Юные слушатели узнают, что владение собственностью (квартирой, автомобилем и др.) предполагает не только наличие прав, но и обязательств.

"Благодаря нашим занятиям школьники и сами смогут повести себя правильно, когда, например, столкнутся с мошенниками, и уберегут взрослых от совершения ошибочных действий", – говорит заместитель управляющего Алтайским отделением Сбера Сергей Скворцов.По его словам, в Сбере считают, что участвовать в формировании финансовой и правовой грамотности у детей, особенно у тех, кто остался без попечения родителей, очень важно. Занятия помогут воспитанникам в дальнейшем отстаивать свои права.

Методические материалы для уроков подготовлены в рамках проекта "Правовая грамотность" Сибирского банка, предназначенного для подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Уроки проводят в детских домах и школах в Алтайском крае, а также в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях. С начала реализации проекта провели более 90 уроков, которые посетили свыше 1100 подростков Сибири. В проекте приняли участие около 40 волонтеров из Сибирского Сбера. Опыт проекта переняли и волонтеры из Юго-Западного, Центрально-черноземного, Среднерусского и Московского банков Сбербанка.