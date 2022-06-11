Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День России 12 июня?

12 июня в Барнауле, как и по всей стране, отметят День России. Для горожан подготовили масштабную праздничную программу, а также торжественный салют.

Кстати, городские власти часто запрещают магазинам торговать алкоголем во время больших праздников. Например, так было 9 мая, в День Победы.

Рассказываем, запретят ли в Барнауле продажу спиртных напитков 12 июня 2022 года.

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Запретят ли продажу алкоголя в Барнауле на День России в 2022 году? Нет. Никаких постановлений на этот счёт ни городская мэрия, ни краевые власти не публиковали. Соответственно, 12 июня магазины будут торговать спиртным, как обычно. Никаких ограничений не будет. Кто вообще решает, можно ли торговать спиртным на праздники? Продавать спиртное или нет, в каждом населённом пункте решают индивидуально. Обычно такое решение принимают главы городов. Например, о том, что 9 мая 2022 года продажу спиртного в Барнауле ограничат, горожане узнали ещё в середине апреля. Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал соответствующее распоряжение. Ограничили ли в каких-то городах продажу спиртного на День России? Да. Известно, что 12 июня нельзя будет купить алкоголь в Волгограде, Тюмени, Пензе, Чебоксарах, Кургане и многих других городах страны. Там местные власти решили, что праздник можно отметить и без этого. Можно ли продавать алкоголь 12 июня в других городах Алтайского края? Почти везде — можно. Исключение — Камень-на-Оби, жителям которого повезло (или не повезло?) 12 июня отмечать сразу два праздника — День России и День города. Поэтому местные власти рекомендовали ограничить продажу алкогольных напитков с 9 утра до 9 вечера, пишут «Каменские известия». Зачем власти вообще ограничивают продажу алкоголя? Это один из способов усилить общественный порядок во время проведения больших праздников. Меньше спиртного — меньше проблем.