Ингибиторы холинэстеразы. Что за вещество немецкие врачи нашли в организме Навального

Что такое ингибиторы холинэстеразы и чем они опасны?

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Ингибиторы холинэстеразы – это психотропные препараты, которые широко используются в неврологии и психиатрии. Они улучшают память, обучаемость, активируют моторику. Но передозировка этими веществами может привести к негативным последствиям: нарушению функций нервной системы и мозга, угнетению деятельности сердца, понижению давления и коме.

Препараты из числа ингибиторов холинэстеразы используют для лечения заболеваний нервной системы. Их в том числе назначают при деменции и при болезнях Альцгеймера и Пика (заболевание нервной системы, при которой происходит атрофия коры головного мозга).

У них есть ряд серьезных противопоказаний: ингибиторы холинэстеразы нельзя использовать при нарушениях сердечного ритма, например, брадикардии, при стенокардии, инфаркте миокарда (недавно перенесенном), органических патологиях сердца, бронхиальной астме, патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки, перитоните, эпилепсии, болезни Паркинсона.

То есть для человека с болезнью Альцгеймера ингибиторы холинэстеразы – это сильнейшее лекарство. Для здорового же человека – это яд. Ингибиторы холинэстеразы встречаются в составе отравляющих веществ нервно-паралитического свойства. Это зарин, зоман, V-газы и вещества класса "Новичок". Именно это вещество использовали для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Великобритания и США ввели санкции в отношении России.