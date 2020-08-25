Ингибиторы холинэстеразы. Что за вещество немецкие врачи нашли в организме Навального
Что известно о состоянии Алексея Навального на данный момент
Врачи немецкой клиники Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердили отравление политика. В его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Разбираемся, что это такое и в каком состоянии сейчас Навальный.
Ингибиторы холинэстеразы – это психотропные препараты, которые широко используются в неврологии и психиатрии. Они улучшают память, обучаемость, активируют моторику. Но передозировка этими веществами может привести к негативным последствиям: нарушению функций нервной системы и мозга, угнетению деятельности сердца, понижению давления и коме.
Препараты из числа ингибиторов холинэстеразы используют для лечения заболеваний нервной системы. Их в том числе назначают при деменции и при болезнях Альцгеймера и Пика (заболевание нервной системы, при которой происходит атрофия коры головного мозга).
У них есть ряд серьезных противопоказаний: ингибиторы холинэстеразы нельзя использовать при нарушениях сердечного ритма, например, брадикардии, при стенокардии, инфаркте миокарда (недавно перенесенном), органических патологиях сердца, бронхиальной астме, патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки, перитоните, эпилепсии, болезни Паркинсона.
То есть для человека с болезнью Альцгеймера ингибиторы холинэстеразы – это сильнейшее лекарство. Для здорового же человека – это яд. Ингибиторы холинэстеразы встречаются в составе отравляющих веществ нервно-паралитического свойства. Это зарин, зоман, V-газы и вещества класса "Новичок". Именно это вещество использовали для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Великобритания и США ввели санкции в отношении России.
Омские врачи заявили, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Не показали этих веществ и анализы.
"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы – результат отрицательный", – цитирует РИА "Новости" главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал, что версию отравления омские врачи рассматривали, но подтверждения она не нашла. Он также добавил, что лекарство атропин, которым лечат Навального, политику давали еще в первые минуты после госпитализации.
По словам токсиколога Евгения Абульханова, отравление веществами из группы ингибиторов сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. Об этих симптомах у Навального не сообщалось.
"Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", – подчеркнул он.
Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов, в свою очередь, считает, что во время транспортировки Навального в Берлин могли применяться препараты, способные дать такие же результаты анализов, как и при отравлении ингибиторами холинэстеразы.
"Они же обследуют пациента после того, как он какое-то время провел в реанимационном отделении, получал кучу препаратов и транспортировался – на этом этапе тоже вводится куча препаратов похожих, которые могут давать похожие следы", – сказал он в разговоре с ТАСС.
20 августа оппозиционер Алексей Навальный летел из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, борт экстренно сел в Омске.
Навального госпитализировали, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. Власти Германии наделили его статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить "лучшую" защиту.
В Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после многочисленных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального.