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Ингибиторы холинэстеразы. Что за вещество немецкие врачи нашли в организме Навального

Что известно о состоянии Алексея Навального на данный момент

25 августа 2020, 15:18, Олеся Пастухова

Врачи немецкой клиники Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердили отравление политика. В его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Разбираемся, что это такое и в каком состоянии сейчас Навальный.

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Что такое ингибиторы холинэстеразы и чем они опасны?
Названы предполагаемые сроки выздоровления Алексея Навального

Названы предполагаемые сроки выздоровления Алексея Навального

Ингибиторы холинэстеразы – это психотропные препараты, которые широко используются в неврологии и психиатрии. Они улучшают память, обучаемость, активируют моторику. Но передозировка этими веществами может привести к негативным последствиям: нарушению функций нервной системы и мозга, угнетению деятельности сердца, понижению давления и коме.

Препараты из числа ингибиторов холинэстеразы используют для лечения заболеваний нервной системы. Их в том числе назначают при деменции и при болезнях Альцгеймера и Пика (заболевание нервной системы, при которой происходит атрофия коры головного мозга).

У них есть ряд серьезных противопоказаний: ингибиторы холинэстеразы нельзя использовать при нарушениях сердечного ритма, например, брадикардии, при стенокардии, инфаркте миокарда (недавно перенесенном), органических патологиях сердца, бронхиальной астме, патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки, перитоните, эпилепсии, болезни Паркинсона.

То есть для человека с болезнью Альцгеймера ингибиторы холинэстеразы – это сильнейшее лекарство. Для здорового же человека – это яд. Ингибиторы холинэстеразы встречаются в составе отравляющих веществ нервно-паралитического свойства. Это зарин, зоман, V-газы и вещества класса "Новичок". Именно это вещество использовали для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Великобритания и США ввели санкции в отношении России.

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Так чем же отравили Навального?
Немецкие врачи установили, что отравление было вызвано веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но каким именно, пока неизвестно. Немецкие медики собираются провести дополнительные анализы, чтобы выяснить это.
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Почему омские врачи сомневаются в отравлении Навального?

Омские врачи заявили, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Не показали этих веществ и анализы.

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"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы – результат отрицательный", – цитирует РИА "Новости" главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал, что версию отравления омские врачи рассматривали, но подтверждения она не нашла. Он также добавил, что лекарство атропин, которым лечат Навального, политику давали еще в первые минуты после госпитализации.

По словам токсиколога Евгения Абульханова, отравление веществами из группы ингибиторов сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. Об этих симптомах у Навального не сообщалось.

"Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", – подчеркнул он.

Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов, в свою очередь, считает, что во время транспортировки Навального в Берлин могли применяться препараты, способные дать такие же результаты анализов, как и при отравлении ингибиторами холинэстеразы.

"Они же обследуют пациента после того, как он какое-то время провел в реанимационном отделении, получал кучу препаратов и транспортировался – на этом этапе тоже вводится куча препаратов похожих, которые могут давать похожие следы", – сказал он в разговоре с ТАСС.

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Вылечат ли Алексея Навального?
В клинике Charite сообщили, что исход лечения пока неизвестен и не исключаются негативные последствия для его нервной системы. Навальный по-прежнему находится в искусственной коме, но сейчас опасности для его жизни нет. Его лечат атропином (используют при воздействии токсинов).
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С чего все началось?

20 августа оппозиционер Алексей Навальный летел из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, борт экстренно сел в Омске.

Навального госпитализировали, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. Власти Германии наделили его статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить "лучшую" защиту.

В Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после многочисленных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального. 

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В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии

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