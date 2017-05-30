Как вести себя во время урагана и что делать, если стихия застала в пути?

На Барнаул надвигается сильный ураган, который придется на вторую половину дня 30 мая и на 31 мая. Жителей краевой столицы ждут дожди, местами сильные ливни, грозы с градом и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Что рекомендует Управление по делам ГОЧС во время урагана и сильного ветра, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что делать, если стихия застала вас дома или на даче? Если в тот момент, когда начался сильный ветер, вы оказались дома, не выходите из своего укрытия и внимательно следите за детьми. Телевизор и радиоприемник выключать не стоит - так вы будете в курсе развития погодной ситуации. Окна, двери и чердачные помещения нужно плотно закрыть. С балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать вещи. Газовые плиты обязательно нужно выключить. Кроме того, нельзя разводить огонь в печах, топить бани и ни в коем случае не разводить открытый огонь на местности. Если у вас есть домашние животные, их следует укрыть дома или в хлеву. А также на такой случай в МЧС советуют подготовить фонари, свечи, медикаменты и перевязочные материалы.

2 Если ветер стих? Не теряйте бдительность, ветер может опять подняться. Не выходите на улицу сразу после ослабления порывов и не выпускайте детей. Постарайтесь осмотреть двор и окружающее дом пространство на наличие обрывков проводов, сломленных деревьев, нависших веток и других предметов, представляющих опасность для человека. Убедитесь в отсутствии запаха газа и не зажигайте огонь, пока не будете уверены в отсутствии утечки.