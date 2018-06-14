Когда смотреть матчи сборной России на чемпионате мира по футболу

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Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в России. Сборная страны сыграет в трех играх в группе А. Рассказываем, во сколько и по какому каналу смотреть матчи.

1 Когда играет сборная России? 14 июня в 18:00 по московскому времени. Poccия — Caудoвcкaя Apaвия, "Cтaдиoн Лужники" (Москва). Пepвый кaнaл, 17:З0-20:00 (пpямoй эфиp). 19 июня в 21:00 по московскому времени. Россия — Египет, стадион "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Россия 1", 20:45-23:00 (прямой эфир, комментатор: Владимир Стогниенко). 25 июня в 18:00 по московскому времени. Уругвай — Россия, "Самара Арена" (Самара). Первый канал, 16:40-19:00 (прямой эфир).