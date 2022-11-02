Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за границу после завершения частичной мобилизации?

Частичная мобилизация в России завершена, подтвердил 31 октября президент России Владимир Путин. По его словам, пусть указа об этом и нет, в истории с призывом граждан из запаса «поставлена точка». В итоге мобилизационные мероприятия продлились почти полтора месяца.

Правда ли, что частичная мобилизация в России завершена?

Да. Министр обороны страны Сергей Шойгу доложил об этом Владимиру Путину 28 октября. 31 октября и сам президент подтвердил, что все мобилизационные мероприятия завершены.

«... Она [мобилизация] точно завершена, точка поставлена», — заявил глава государства.

В Минобороны сообщили, что прекращают подготовку и выдачу повесток гражданам, а военкоматы возвращаются к штатному режиму работы.

Были ли у мужчин призывного возраста трудности с тем, чтобы выехать за границу?

Были. Россиянам, находящимся в запасе, нельзя было покидать страну без специальной справки из военкомата.

Об этом рассказывали и читатели amic.ru. Одного из мужчин «развернули» в аэропорту. Чтобы выехать из России, ему пришлось сходить в военкомат и получить официальное разрешение. После этого он смог улететь на отдых.

Также пограничники не выпускали граждан, которым уже были выписаны мобилизационные повестки. Им предлагали отправиться в военкомат, чтобы уточнить ситуацию.

Смогут ли те, кто находится в запасе, выезжать из России после завершения частичной мобилизации?

Да. По крайней мере, об этом 31 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, теперь у россиян не должно возникнуть трудностей с выездом из страны.

Что делать, если мобилизация закончилась, а меня всё равно не выпускают за границу?

По словам Пескова, проблемы могли быть в первые дни после завершения частичной мобилизации. Но сейчас их возникать не должно.

«Есть же определённая инерция. Сейчас все сигналы прошли и таких происшествий быть не должно», — сообщил он журналистам.

Если вас не выпустили за рубеж, вам должны выдать документ, где указана причина. Возможно, дело не в частичной мобилизации.