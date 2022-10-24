«Точка невозврата». Чем опасен коридор затмений, когда он наступит и что нельзя делать в этот период?

Вместе с солнечным затмением, которое смогут (пусть и недолго) увидеть жители Алтайского края, начнётся кармический коридор затмений. Так называют периоды между двумя затмениями — солнечным и лунным. Для астрономов ничего необычного в этом явлении нет. А вот астрологи уверены, что коридор затмений — важное и судьбоносное время, когда нас поджидает немало опасностей.

О том, что такое коридор затмений, когда он начнётся в октябре 2022 года и что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду, — в материале amic.ru.

Что такое коридор затмений?

У астрологов так называется ситуация, когда солнечное и лунное затмения происходят друг за другом, спустя короткий промежуток времени. Как правило, между явлениями проходит около двух недель.

Астрономы ничего необычного в этом не видят: солнечная система так устроена, что затмения обычно идут одно за другим. Но астрологи верят, что солнечное затмение открывает магический коридор, во время которого происходят особые события. Лунное затмение этот коридор закрывает.

Когда коридор затмений начнётся в 2022 году?

25 октября. В этот день случится частное солнечное затмение. Луна закроет солнечный диск больше чем наполовину. Кстати, это явление можно будет увидеть и в Алтайском крае.

О том, как и где можно посмотреть частное солнечное затмение, читайте в нашем материале.

Чем опасен коридор затмений?

Астрологи считают коридор затмений периодом, когда энергия Вселенной набирает особенную мощь. Из-за этого многие сферы жизни становятся нестабильными. Некоторые люди могут внезапно начать чувствовать раздражительность и тревогу. Многие процессы нарушаются, люди чаще ошибаются и ссорятся друг с другом.

Известный российский астролог Павел Глоба считает, что нынешний коридор затмений действительно несёт большую опасность. Но связано это не с затмениями, а с положениями планет. Изданию «ТСН 24» он рассказал, что сильное влияние будет оказывать Плутон, который управляет «финансами и атомной энергетикой». Кроме того, Марс начнёт ретроградное движение. Эта планета очень сильно влияет на конфликты и агрессию. Также Глоба заявил, что близится «точка невозврата».

Кроме того, астрологи отмечают, что решения и действия, которые мы принимаем и осуществляем во время коридора затмений, станут судьбоносными и во многом определят нашу будущую жизнь.

Что нельзя делать во время коридора затмений?

Главное, что нельзя делать в коридор затмений, считают астрологи, — это торопиться и принимать необдуманные решения. Скорее всего, они приведут к печальному результату. Каждый свой шаг нужно просчитывать. А если вы не уверены в том, что собрались делать, лучше возьмите паузу и подумайте ещё раз.

Кроме того, нельзя:

планировать большие дела и новые проекты, приобретать недвижимость и машины, менять работу, начинать бизнес и переезжать;

соглашаться на плановые операции и серьёзные косметические процедуры;

жениться;

расставаться — вполне возможно, что вы потом пожалеете, но вернуть уже ничего не получится;

давать и брать деньги в долг;

ввязываться в конфликты и поддаваться на провокации.

Каким знакам может сказочно повезти в коридор затмений?

Как пишет портал «ТСН 24», в коридор затмений на удачу могут рассчитывать Раки, Рыбы, Девы и Козероги. Главное, по словам астрологов, оставаться рациональными и честными. Тогда фортуна будет на вашей стороне.

Когда закончится коридор затмений?

8 ноября. В этот день произойдёт лунное затмение, вместе с которым кармический коридор и закончится.