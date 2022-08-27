Успение Пресвятой Богородицы. Когда и как отмечают этот праздник

Как произошло Успение Пресвятой Богородицы?

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Вопрос дня Успенский пост 2020: как подготовиться и что нельзя делать

По преданию, после смерти Христа о Богородице заботился апостол Иоанн Богослов. Последние годы жизни Дева Мария провела в Иерусалиме, где непрестанно молилась о том, чтобы Господь поскорее забрал её к себе. Матерь Божья также постилась, хотя в очищении души не нуждалась: вся её жизнь была образцом жертвенности и святости.

Однажды во время молитвы Богоматери явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня завершится её земной путь. Перед кончиной Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, но они к этому времени разошлись проповедовать христианскую веру по всему свету. Несмотря на это, желание Богородицы сбылось: Святой Дух собрал учеников Иисуса у ложа Божьей Матери, на котором она ожидала кончины.

После смерти апостолы отнесли гроб с телом Девы Марии в пещеру, а вход в неё по традиции завалили камнями. После похорон они ещё три дня молились у пещеры. Только один из апостолов, Фома, опоздал к погребению. Он был так этим опечален, что ему было позволено открыть вход в пещеру, чтобы поклониться усопшей.

Но открыв гроб, они обнаружили, что тела Богородицы там нет: Господь забрал её к себе.