Выборы в Белоруссии. Почему президентское голосование закончилось акциями протеста?
Как начинались и чем закончились выборы главы Белоруссии
9 августа 2020 в Белоруссии состоялись шестые выборы президента. Начались они с рекордных показателей по досрочной явке, а завершились акциями протеста. По предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Но не все с этим согласны. Тем более что не все успели выразить свою точку зрения. Что известно о выборах к этому часу, что заставило людей выйти на акции протеста, читайте в обзоре amic.ru.
На пост президента Республики Беларусь в 2020 году претендовали пять кандидатов:
- Александр Лукашенко. Руководил страной последние 26 лет. Впервые выиграл президентские выборы в 1994 году.
- Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду".
- Анна Канопацкая, бывший депутат нижней палаты парламента.
- Сергей Черечень, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада".
- Светлана Тихановская, домохозяйка. Решила баллотироваться после ареста мужа, блогера Сергея Тихановского, которого не допустили до выборов. В СМИ ее называют основным кандидатом оппозиционных сил. Хотя сам Лукашенко заявил, что не считает ее своим конкурентом.
Выборы президента Белоруссии начались 9 августа в 8:00. В это время в стране заработало 5767 избирательных участков, а еще 44 – за границей.
За время досрочного голосования (проходило с 4 по 8 августа) явка уже превысила 41% – и это стало рекордом. А днем 9 августа она достигла 50%. После чего ЦИК Белоруссии признал выборы состоявшимися.
На участках все проходило довольно спокойно, серьезных нарушений наблюдатели не фиксировали. Жалобы если и были, то однотипные, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина РИА "Новости". Однако трудности все-таки были.
Сбои в работе интернета
В воскресенье утром жители разных регионов Белоруссии жаловались на проблемы с интернетом. В беседе с изданием "Sputnik Беларусь" пользователи рассказали, что в день выборов не могли ничего загрузить в браузере, пропадало соединение, плохо работали мессенджеры Viber, Telegram и Skype, возникли перебои в работе YouTube.
В Министерстве связи и информатизации РИА "Новости" причиной происходящего назвали то, что воскресенье – выходной. Пользователям предложили дождаться рабочей недели.
Не хватило бюллетеней
Во время выборов на некоторых участках желающим изъявить свою волю не хватило бюллетеней. Как пояснила в интервью телеканалу "Беларусь-1" председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, "никто не рассчитывал на такую явку" избирателей. По ее словам, дефицит произошел еще из-за того, что люди портили бюллетени. "Обращаются за вторым, портят второй. И когда им отказываются выдавать, они говорят: вы нарушаете наши права", – процитировали председателя ЦИК РИА "Новости". По мнению Ермошиной, "провокаторы" делали это специально, чтобы не дать проголосовать добропорядочным гражданам.
Очереди на участках
С раннего утра на многих участках (в том числе и за границей) выстроились очереди из желающих проголосовать. Некоторые избиратели стояли на входе часами. Дело в том, что из-за пандемии количество людей, которые могут одновременно находиться на избирательных участках, ограничили. Как пишет РИА "Новости", ответственность за длительное ожидание глава ЦИК возложила на лидеров протестного электората (которые якобы рекомендовали сторонникам задерживать голосование). Как оказалось, некоторые избиратели так и не успели отдать свой голос.
Протесты и требование открыть участки
Вечером после закрытия участков в республике и за границей произошли стихийные акции протеста тех, кто не успел проголосовать. В Белоруссии протестующие вышли на площадях в городах Витебск, Брест, Гродно и других. Массовая акция прошла в Минске.
В Москве у белорусского посольства собрались несколько сотен человек. Как передает РБК, люди подняли вверх паспорта и стали скандировать: "Хотим отдать голос". Полиция перекрыла ближайшие улицы, попросила собравшихся разойтись.
Акцию протеста устроили и у здания посольства в Варшаве, где собралось несколько сотен человек. Они заявили, что не успели проголосовать, так как на участок в посольство пропускали по одному человеку. А у посольства в Киеве желающие отдать свой голос требовали снова открыть участок для голосования, а также чтобы к ним вышел посол, сообщает РИА "Новости".
После того как в 20:00 закрылись все участки (хотя несколько все же продлили работу), в столице Белоруссии – в Минске – несколько тысяч людей вышли на площадь и провели несанкционированную акцию. Недовольство усилилось после того, как прозвучали официальные заявления, что с большим отрывом от остальных кандидатов выигрывает Лукашенко.
Милиция начала разгонять собравшихся, но вскоре начались стычки между протестующими и милицией. Митингующие даже соорудили в центре Минска баррикады из мусорных баков и, как передают СМИ, не боялись ОМОНа. По данным РИА "Новости", правоохранители применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. В центре города даже высадилась большая группа военнослужащих внутренних войск, прибывших на 20 грузовиках, сообщает "Sputnik Беларусь".
ОМОН двинулся на людей. Минск. pic.twitter.com/LeahIPGsXs— Йохууу Обнуляющий (@jumper2one) August 9, 2020
По словам очевидцев, ночью прошли жесткие задержания: силовики выпрыгивали из автозаков и задерживали людей. Гул стоял по всему городу.
Несколько участников акции оказались ранены, им на месте оказывали медицинскую помощь, некоторых доставили в больницу. В МВД Белоруссии заявили, что в день выборов в стране задержали около 80 человек. Против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, пишет РИА "Новости".
По предварительным итогам действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах главы государства в республике 80,23%. За него проголосовало 4,6 млн избирателей. Об этом 10 августа сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.
Светлана Тихановская, по предварительным данным, получила в ходе выборов 9,90% голосов – за нее проголосовало более 574 тысяч человек.
Против всех проголосовали 6,02% избирателей.
Явка составила 84,23%, в голосовании участвовали 5 млн 790 тысяч человек.
Сенатор РФ Алексей Кондратьев назвал ожидаемой высокую поддержку Лукашенко на выборах. А депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснил поддержку Лукашенко тем, что большинство белорусов выступают за то, чтобы жить в мире и сотрудничестве с Россией.
В Польше заявили, что не верят результатам. "Это самая большая в истории Белоруссии фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", – цитируют РИА "Новости" депутата польского сейма Роберта Тышкевича.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало и вовсе обвинил Лукашенко в "силовом захвате" власти. По его словам, Лукашенко "не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы", "отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать". Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дождь".