Выборы в Белоруссии. Почему президентское голосование закончилось акциями протеста?

Как проходили выборы президента в Белоруссии?

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Политика Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

Выборы президента Белоруссии начались 9 августа в 8:00. В это время в стране заработало 5767 избирательных участков, а еще 44 – за границей.

За время досрочного голосования (проходило с 4 по 8 августа) явка уже превысила 41% – и это стало рекордом. А днем 9 августа она достигла 50%. После чего ЦИК Белоруссии признал выборы состоявшимися.

На участках все проходило довольно спокойно, серьезных нарушений наблюдатели не фиксировали. Жалобы если и были, то однотипные, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина РИА "Новости". Однако трудности все-таки были.

Сбои в работе интернета

В воскресенье утром жители разных регионов Белоруссии жаловались на проблемы с интернетом. В беседе с изданием "Sputnik Беларусь" пользователи рассказали, что в день выборов не могли ничего загрузить в браузере, пропадало соединение, плохо работали мессенджеры Viber, Telegram и Skype, возникли перебои в работе YouTube.

В Министерстве связи и информатизации РИА "Новости" причиной происходящего назвали то, что воскресенье – выходной. Пользователям предложили дождаться рабочей недели.

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Не хватило бюллетеней

Во время выборов на некоторых участках желающим изъявить свою волю не хватило бюллетеней. Как пояснила в интервью телеканалу "Беларусь-1" председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, "никто не рассчитывал на такую явку" избирателей. По ее словам, дефицит произошел еще из-за того, что люди портили бюллетени. "Обращаются за вторым, портят второй. И когда им отказываются выдавать, они говорят: вы нарушаете наши права", – процитировали председателя ЦИК РИА "Новости". По мнению Ермошиной, "провокаторы" делали это специально, чтобы не дать проголосовать добропорядочным гражданам.

Очереди на участках

С раннего утра на многих участках (в том числе и за границей) выстроились очереди из желающих проголосовать. Некоторые избиратели стояли на входе часами. Дело в том, что из-за пандемии количество людей, которые могут одновременно находиться на избирательных участках, ограничили. Как пишет РИА "Новости", ответственность за длительное ожидание глава ЦИК возложила на лидеров протестного электората (которые якобы рекомендовали сторонникам задерживать голосование). Как оказалось, некоторые избиратели так и не успели отдать свой голос.

Протесты и требование открыть участки

Вечером после закрытия участков в республике и за границей произошли стихийные акции протеста тех, кто не успел проголосовать. В Белоруссии протестующие вышли на площадях в городах Витебск, Брест, Гродно и других. Массовая акция прошла в Минске.



В Москве у белорусского посольства собрались несколько сотен человек. Как передает РБК, люди подняли вверх паспорта и стали скандировать: "Хотим отдать голос". Полиция перекрыла ближайшие улицы, попросила собравшихся разойтись.

Акцию протеста устроили и у здания посольства в Варшаве, где собралось несколько сотен человек. Они заявили, что не успели проголосовать, так как на участок в посольство пропускали по одному человеку. А у посольства в Киеве желающие отдать свой голос требовали снова открыть участок для голосования, а также чтобы к ним вышел посол, сообщает РИА "Новости".