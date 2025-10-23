Врач назвала лучшие фрукты и овощи для осеннего рациона

Облепиха, яблоки и кабачки – главные источники витаминов

23 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Фрукты. Овощи / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Врач-методист Анна Карибаева рекомендует включить в осенний рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды, которые содержат максимальное количество полезных веществ в этот период, пишет "Om 1 Омск".

Топ-5 осенних продуктов по версии врача:

Облепиха – содержит витамины С, В, К, Е и микроэлементы, обладает тонизирующим действием и долго хранится. Клюква – богата витамином С и группы В, подходит для употребления в свежем виде и приготовления морсов. Брусника – обладает противовоспалительными свойствами. Яблоки – доступный источник клетчатки, витаминов и органических кислот для нормализации пищеварения. Кабачки и тыква – помогают очищать организм и стабилизировать уровень сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки.

При этом врач напоминает о необходимости умеренного потребления и осторожности людям с заболеваниями ЖКТ и аллергиями, чтобы извлечь максимальную пользу из сезонных продуктов и поддержать иммунитет в холодное время года.

«У нас сейчас два месяца на то, чтобы сезонные овощи и фрукты максимально использовать с выгодой на будущее, чтобы они поддерживали наш иммунитет в дальнейшие сезоны», – отметила специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие от осенней хандры. По данным ведомства, значительное количество "гормона счастья" содержится в сыре. Также для поддержания эмоционального фона полезны блюда из яиц, мяса и птицы, рыба и морепродукты.