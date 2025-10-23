Врач назвала лучшие фрукты и овощи для осеннего рациона
Облепиха, яблоки и кабачки – главные источники витаминов
23 октября 2025, 23:00, ИА Амител
Врач-методист Анна Карибаева рекомендует включить в осенний рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды, которые содержат максимальное количество полезных веществ в этот период, пишет "Om 1 Омск".
Топ-5 осенних продуктов по версии врача:
-
Облепиха – содержит витамины С, В, К, Е и микроэлементы, обладает тонизирующим действием и долго хранится.
-
Клюква – богата витамином С и группы В, подходит для употребления в свежем виде и приготовления морсов.
-
Брусника – обладает противовоспалительными свойствами.
-
Яблоки – доступный источник клетчатки, витаминов и органических кислот для нормализации пищеварения.
-
Кабачки и тыква – помогают очищать организм и стабилизировать уровень сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки.
При этом врач напоминает о необходимости умеренного потребления и осторожности людям с заболеваниями ЖКТ и аллергиями, чтобы извлечь максимальную пользу из сезонных продуктов и поддержать иммунитет в холодное время года.
«У нас сейчас два месяца на то, чтобы сезонные овощи и фрукты максимально использовать с выгодой на будущее, чтобы они поддерживали наш иммунитет в дальнейшие сезоны», – отметила специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие от осенней хандры. По данным ведомства, значительное количество "гормона счастья" содержится в сыре. Также для поддержания эмоционального фона полезны блюда из яиц, мяса и птицы, рыба и морепродукты.
Комментарии 0