Врач назвала условия, при которых пиво принесет пользу здоровью

В составе пива присутствует хмель, содержащий ксантохумол — природный антиоксидант

06 февраля 2026, 16:17, ИА Амител

Кружка пива / Фото: / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач‑терапевт "СМ‑Клиники" Галина Крелич в беседе с "Газетой.ru" рассказала, в каких случаях пиво способно принести пользу организму — и почему превращать его в "лекарство" категорически нельзя.

По словам специалиста, в составе пива присутствует хмель, содержащий ксантохумол — природный антиоксидант. Исследования показывают, что это вещество может помогать организму нейтрализовывать канцерогены.

Однако, как подчеркнула врач, положительный эффект наблюдается лишь при строго контролируемом употреблении:

«Не спешите делать пиво своим лекарством: эффект заметен лишь при строго контролируемом употреблении».

Иногда упоминается и так называемый "детокс‑эффект". Пиво действительно способно способствовать выведению соединений алюминия из организма. Но, предупредила терапевт, использовать напиток как средство очищения категорически недопустимо — вреда будет гораздо больше, чем пользы.

В пиве также содержатся витамины группы В (В₁ и В₂) и витамин С, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу нервной системы. Тем не менее чтобы получить клинически значимый эффект, потребовались бы объемы напитка, значительно превышающие безопасные нормы потребления.

Определенный положительный эффект наблюдается и в отношении костной ткани. Как показали исследования, одна-две кружки пива в день могут способствовать повышению минеральной плотности костей у мужчин благодаря содержанию кремния.

Однако врач отметила, что речь идет именно о строго ограниченном количестве, а не о поводе для регулярного или обильного употребления.

Кроме того, полифенолы в хмеле потенциально оказывают благоприятное влияние на сердечно‑сосудистую систему, снижая риск некоторых заболеваний. Темные сорта пива, например, стауты, богаты и другими антиоксидантами.

При этом специалист обратила внимание, что те же полезные вещества можно получить из ягод, овощей и зеленого чая — без алкогольной нагрузки. Вместе с тем Галина Крелич предупредила, что при злоупотреблении пивом риски для здоровья многократно превышают возможную пользу.

Регулярное превышение умеренных доз ведет к увеличению массы тела, нарушению углеводного и жирового обмена, росту артериального давления, повышенной нагрузке на печень и риску жировой дистрофии, повышению вероятности сердечно‑сосудистых заболеваний и нарушению гормонального баланса, в частности, снижению уровня тестостерона у мужчин.

Ранее сообщалось, что в России заметно упали продажи пива. А вот сидр и медовуха, наоборот, демонстрируют рост продаж.