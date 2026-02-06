Врач назвала условия, при которых пиво принесет пользу здоровью
В составе пива присутствует хмель, содержащий ксантохумол — природный антиоксидант
06 февраля 2026, 16:17, ИА Амител
Врач‑терапевт "СМ‑Клиники" Галина Крелич в беседе с "Газетой.ru" рассказала, в каких случаях пиво способно принести пользу организму — и почему превращать его в "лекарство" категорически нельзя.
По словам специалиста, в составе пива присутствует хмель, содержащий ксантохумол — природный антиоксидант. Исследования показывают, что это вещество может помогать организму нейтрализовывать канцерогены.
Однако, как подчеркнула врач, положительный эффект наблюдается лишь при строго контролируемом употреблении:
«Не спешите делать пиво своим лекарством: эффект заметен лишь при строго контролируемом употреблении».
Иногда упоминается и так называемый "детокс‑эффект". Пиво действительно способно способствовать выведению соединений алюминия из организма. Но, предупредила терапевт, использовать напиток как средство очищения категорически недопустимо — вреда будет гораздо больше, чем пользы.
В пиве также содержатся витамины группы В (В₁ и В₂) и витамин С, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу нервной системы. Тем не менее чтобы получить клинически значимый эффект, потребовались бы объемы напитка, значительно превышающие безопасные нормы потребления.
Определенный положительный эффект наблюдается и в отношении костной ткани. Как показали исследования, одна-две кружки пива в день могут способствовать повышению минеральной плотности костей у мужчин благодаря содержанию кремния.
Однако врач отметила, что речь идет именно о строго ограниченном количестве, а не о поводе для регулярного или обильного употребления.
Кроме того, полифенолы в хмеле потенциально оказывают благоприятное влияние на сердечно‑сосудистую систему, снижая риск некоторых заболеваний. Темные сорта пива, например, стауты, богаты и другими антиоксидантами.
При этом специалист обратила внимание, что те же полезные вещества можно получить из ягод, овощей и зеленого чая — без алкогольной нагрузки. Вместе с тем Галина Крелич предупредила, что при злоупотреблении пивом риски для здоровья многократно превышают возможную пользу.
Регулярное превышение умеренных доз ведет к увеличению массы тела, нарушению углеводного и жирового обмена, росту артериального давления, повышенной нагрузке на печень и риску жировой дистрофии, повышению вероятности сердечно‑сосудистых заболеваний и нарушению гормонального баланса, в частности, снижению уровня тестостерона у мужчин.
Ранее сообщалось, что в России заметно упали продажи пива. А вот сидр и медовуха, наоборот, демонстрируют рост продаж.
17:24:35 06-02-2026
В пиве мало витаминов, поэтому пиво надо пить много.
17:40:48 06-02-2026
Пиво без водки- деньги на ветер!
18:14:17 06-02-2026
В Шотландии есть в барах заказ, назыается кувалда. Ето пиво с виски, именно выпивается пиво, а затем шот виски, а не наоборот, как у нас
20:20:31 06-02-2026
ВВП (18:14:17 06-02-2026) В Шотландии есть в барах заказ, назыается кувалда. Ето пиво ... Правильно, от малых градусов к большим
18:35:15 06-02-2026
В порошковой пивной газировке откуда витамины? Один вред.
19:15:23 06-02-2026
Были когдато давным давно на этом сайте Конь и Барсук. Ох как они это дело уважали .
Сейчас бы вам лекцион о пользе пива прочитали.
Пьет его весь мир и вся Европа и никто не сдох от него- чаще от воды всн беды
21:28:51 06-02-2026
Гость (19:15:23 06-02-2026) Были когдато давным давно на этом сайте Конь и Барсук. Ох ка... Они лекции читать не могут - померли от цирроза печеньки.
13:44:44 07-02-2026
Гость (19:15:23 06-02-2026) Были когдато давным давно на этом сайте Конь и Барсук. Ох ка... Беда в том что у нас в пивняках и магазинах не пиво
21:41:22 06-02-2026
Нынешний напиток,называемый -ПИВО,на самом деле ничего,кроме вреда не несет!!!!!!
22:17:38 06-02-2026
что пиво, что квас - делают все, а умеют - единицы
01:08:47 07-02-2026
Вопрос к знатокам, а хмель как чай нельзя заварить? не та польза? Даже знаю где дикий растет.
17:02:15 08-02-2026
гость (01:08:47 07-02-2026) Вопрос к знатокам, а хмель как чай нельзя заварить? не та по... можно. но получится пиво
07:32:11 07-02-2026
Пускай этот врач расскажет как правильно пить водку- для здоровья.
13:45:25 07-02-2026
Нет никакой пользы от алкашки. Одни беды
21:58:44 07-02-2026
губит людей не пиво!
губит людей вода!