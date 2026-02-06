НОВОСТИОбщество

Врач назвала условия, при которых пиво принесет пользу здоровью

06 февраля 2026, 16:17, ИА Амител

Кружка пива / Фото: / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Кружка пива / Фото: / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач‑терапевт "СМ‑Клиники" Галина Крелич в беседе с "Газетой.ru" рассказала, в каких случаях пиво способно принести пользу организму — и почему превращать его в "лекарство" категорически нельзя.

По словам специалиста, в составе пива присутствует хмель, содержащий ксантохумол — природный антиоксидант. Исследования показывают, что это вещество может помогать организму нейтрализовывать канцерогены.

Однако, как подчеркнула врач, положительный эффект наблюдается лишь при строго контролируемом употреблении: 

«Не спешите делать пиво своим лекарством: эффект заметен лишь при строго контролируемом употреблении».

Иногда упоминается и так называемый "детокс‑эффект". Пиво действительно способно способствовать выведению соединений алюминия из организма. Но, предупредила терапевт, использовать напиток как средство очищения категорически недопустимо — вреда будет гораздо больше, чем пользы.

В пиве также содержатся витамины группы В (В₁ и В₂) и витамин С, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу нервной системы. Тем не менее чтобы получить клинически значимый эффект, потребовались бы объемы напитка, значительно превышающие безопасные нормы потребления.

Определенный положительный эффект наблюдается и в отношении костной ткани. Как показали исследования, одна-две кружки пива в день могут способствовать повышению минеральной плотности костей у мужчин благодаря содержанию кремния.

Однако врач отметила, что речь идет именно о строго ограниченном количестве, а не о поводе для регулярного или обильного употребления.

Кроме того, полифенолы в хмеле потенциально оказывают благоприятное влияние на сердечно‑сосудистую систему, снижая риск некоторых заболеваний. Темные сорта пива, например, стауты, богаты и другими антиоксидантами.

При этом специалист обратила внимание, что те же полезные вещества можно получить из ягод, овощей и зеленого чая — без алкогольной нагрузки. Вместе с тем Галина Крелич предупредила, что при злоупотреблении пивом риски для здоровья многократно превышают возможную пользу.

Регулярное превышение умеренных доз ведет к увеличению массы тела, нарушению углеводного и жирового обмена, росту артериального давления, повышенной нагрузке на печень и риску жировой дистрофии, повышению вероятности сердечно‑сосудистых заболеваний и нарушению гормонального баланса, в частности, снижению уровня тестостерона у мужчин.

Ранее сообщалось, что в России заметно упали продажи пива. А вот сидр и медовуха, наоборот, демонстрируют рост продаж.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

17:24:35 06-02-2026

В пиве мало витаминов, поэтому пиво надо пить много.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:48 06-02-2026

Пиво без водки- деньги на ветер!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

18:14:17 06-02-2026

В Шотландии есть в барах заказ, назыается кувалда. Ето пиво с виски, именно выпивается пиво, а затем шот виски, а не наоборот, как у нас

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:31 06-02-2026

ВВП (18:14:17 06-02-2026) В Шотландии есть в барах заказ, назыается кувалда. Ето пиво ... Правильно, от малых градусов к большим

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:35:15 06-02-2026

В порошковой пивной газировке откуда витамины? Один вред.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:23 06-02-2026

Были когдато давным давно на этом сайте Конь и Барсук. Ох как они это дело уважали .
Сейчас бы вам лекцион о пользе пива прочитали.
Пьет его весь мир и вся Европа и никто не сдох от него- чаще от воды всн беды

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:28:51 06-02-2026

Гость (19:15:23 06-02-2026) Были когдато давным давно на этом сайте Конь и Барсук. Ох ка... Они лекции читать не могут - померли от цирроза печеньки.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:44 07-02-2026

Гость (19:15:23 06-02-2026) Были когдато давным давно на этом сайте Конь и Барсук. Ох ка... Беда в том что у нас в пивняках и магазинах не пиво

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:22 06-02-2026

Нынешний напиток,называемый -ПИВО,на самом деле ничего,кроме вреда не несет!!!!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:38 06-02-2026

что пиво, что квас - делают все, а умеют - единицы

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

01:08:47 07-02-2026

Вопрос к знатокам, а хмель как чай нельзя заварить? не та польза? Даже знаю где дикий растет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:15 08-02-2026

гость (01:08:47 07-02-2026) Вопрос к знатокам, а хмель как чай нельзя заварить? не та по... можно. но получится пиво

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:11 07-02-2026

Пускай этот врач расскажет как правильно пить водку- для здоровья.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
е

13:45:25 07-02-2026

Нет никакой пользы от алкашки. Одни беды

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:58:44 07-02-2026

губит людей не пиво!
губит людей вода!

  0 Нравится
Ответить
