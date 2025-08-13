"Для России это возможность победить". Чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске

"Тузы в рукаве" у лидеров России и США или серьезная попытка нормального мироустройства?

13 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Весь мир как-то в полудреме перемахнул нагоняемые западными информагентствами страхи о возможных последствиях ультиматума Трампа в отношении России и дружественных ей стран. Наступил срок. Но страшные наветы "Дональда Фредовича" в сторону России ударили изначально по Индии (и то – объявленные ранее), по Бразилии и "нейтральному" союзнику – Швейцарии. А вот прямо глобально, опять же в стиле президента "всея гегемонов", решили "помягче" – 100%-е (!) пошлины на полупроводники с Тайваня (прощайте айфоны?).

Так чего же добивается Трамп? Made America Great Again? Или как-то "для всех старается"?

Никто не ожидал

Все ждали объявления по поводу "ультиматума России". Но 8 августа президент США Дональд Трамп, в очередной раз забыв свои громкие речи, сообщил, что его встреча с президентом России состоится 15 августа в штате Аляска. Политик подчеркнул, что убежден в возможности подписания мирного соглашения между РФ и Украиной в ближайшие месяцы.

Тут дело в том – кто и как читает новостные заголовки. Если написано, что "президент США убежден", это не значит, что все остальные выстроились по стойке смирно. Рассчитывали, видимо, как раньше. Но, как получается, времена изменились. Теперь – как в русской поговорке: "Бери ношу по себе – чтоб не падать при ходьбе" (предшественник господина Трампа это физически дал понять).

Варианты всех политологов – и западных, и отечественных – о месте встречи президентов двух сверхдержав вмиг разбились о слова Дональда Трампа. Предположить, что вместо ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и даже Италии президент США предложит встретиться на Аляске, никто не смог. Хотя в этом если не порыве Дональда Трампа, то нестандартном решении, логики на самом деле больше, чем, например, считать, что глава России поедет в европейскую страну, поддерживающую подсудность МУС (Международный уголовный суд). Напомним, что МУС под влиянием "украинской истерии" выдал ордер на арест президента России.

Один из доводов в пользу Аляски – это географически ближайшая к России территория США. Плюс, невольно напрашивается некая аналогия с событием 80-летней давности – встречей войск СССР и США на мосту через германскую реку Эльбу на закате Второй мировой войны перед взятием Красной Армией Берлина.

Шок у союзников Украины

8 августа после "сенсационных" слов президента США профессор истории Лондонской школы экономики и политических наук Владислав Зубок предположил, что:

«Главная символическая нагрузка – это неожиданный разворот глобуса от Атлантики и Европы к Тихому океану и Азии. Кремль как бы говорит Трампу: "Тут между нами лишь 81 километр, и нас никто не разделяет". "Никто" – это Евросоюз, европейский НАТО, Великобритания. Но также и европейские нейтралы, которые сейчас и не нейтралы вовсе».

Это не могло не вызвать, прямо скажем, шока в стане европейских союзников Украины. Они сразу выразили опасения, что российский и американский лидеры могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. Вполне возможно, что в стане ярых сторонников продолжения поддержки Украины и, следовательно, боевых действий там, беспокоятся не зря. Уже 10 августа венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи так охарактеризовал перспективы будущей встречи:

«Встреча президентов России и США очень важна, еще важнее, что она пройдет без Украины. Это отражает реальность – судьба Украины будет решена Россией и Америкой... Зеленский уже сказал, что не воспримет результатов этой встречи, потому что, скорее всего, это будет разделение Украины. Киев не хочет этого признавать, но ему абсолютно точно придется смириться».

Но говорить об этом пока рано. Тот же Владислав Зубок слегка сдал назад в своем прогнозе, заявив, что любые принятые на Аляске инициативы столкнутся с влиянием "традиционных мест силы", таких как Вашингтон, Лондон, Брюссель. Эксперт добавил:

«Встречи лидеров жестко очерчивают и пределы возможных компромиссов. Они могут "станцевать танго", но изменить отношения между странами им может быть не под силу. Рейган вел за собой полстраны, но все равно в США оставалось много скептиков, тех, кто считал, что конфронтация продолжается, пока противник не признал поражения. Даже когда Горбачев признал "потерю" Восточной Германии и союзников по Варшавскому договору, в Вашингтоне оставалось много тех, кто действовал в духе холодной войны. То же самое было и в окружении Горбачева».

Но надежды на явные сдвиги в политике США по отношению к конфликту на Украине в сторону России все-таки остаются. Тем более что в истории есть яркий пример созидательных решений США по отношению к интересам России (тогда это был Советский Союз).

Можно ли сравнивать саммит на Аляске со "Встречей на Эльбе" в апреле 1945-го?

25 апреля 1945 года вблизи города Торгау на реке Эльбе войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. Эта встреча фактически ознаменовала конец Третьего Рейха: Германия капитулировала через 15 дней.

Первыми к Эльбе вышли войска 69-й американской пехотной дивизии, которыми командовал лейтенант Альберт Котцебу, и советской 58-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта во главе с лейтенантом Григорием Голобородько. Войска уже осознавшей свое поражение Германии были расколоты на две обреченные группировки: Южную и Северную.

Как вспоминал позже советский маршал Иван Конев о встрече с командующим 12-й группой армий Омаром Брэдли:

«Незнание языка не являлось препятствием для проявления взаимных дружеских чувств. Было сказано много хороших, справедливых слов. Это отражало думы и чувства воинов, прошедших тяжелый путь войны с гитлеровской Германией».

Опустим некоторые исторические подробности – как проходили встречи командующих войсками, как искренне "братались" простые солдаты союзнических войск. В нашем контексте хочется упомянуть одну деталь, которую в советской истории афишировали не очень охотно. Смысл здесь такой: почему американские войска, первыми прибывшие к мосту через Эльбу, не пошли первыми же на Берлин?

Вопрос о "первенстве" на самом деле остается спорным. По некоторым данным, первым был советский лейтенант Январь Еремеев. Утверждают, что он форсировал реку на рассвете 24 апреля, но, по всей видимости, не встретил солдат американской армии.

Но главным аргументом считают факт заранее существовавшей договоренности между Сталиным и Черчиллем о тех территориях, которые должны занять их армии. Именно в соответствии с этими условиями войска США не продвинулись дальше Эльбы.

Вот и напрашивается предположение, что спустя 80 лет победы над фашизмом, возникла похожая ситуация со "встречей на Эльбе". Понятно, что на любые переговоры делегации едут отстаивать свои интересы через заранее подготовленные способы и "решающие" аргументы. Для России задача денацификации Украины по-прежнему первейшая. А в стане европейских противников не зря, наверное, опасаются возможной "договоренности заранее" между президентами России и США.

Хотя все понимают, что так стремительно украинский конфликт не закончится.

Соглашение о прекращении огня?

Для затравки предстоящих прогнозов экспертов приведем еще одно из бесконечных высказываний президента США, произнесенное в беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном:

«Я спросил: "Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?" Он посмотрел на меня, будто думая: "Какой же это тупой вопрос". Он сказал, что Россия – это огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны. Они воюют».

В этом смысле единства в прогнозах экспертов нет. Политологи предположили возможные "рамки" того, что могут достигнуть лидеры двух сверхдержав. Говорится о том, что переговоры могут привести к территориальным уступкам, остановке наступления ВС РФ на фронте и отказу от требования нейтрального статуса Украины. В последнее поверить сложно: не для того российская армия успешно крушит оборону ВСУ на всех участках фронта, чтобы "сдать назад".

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов называет наиболее вероятным результатом встречи на Аляске – российско-американский план прекращения огня (хотя бы на определенный срок).

Ему отчасти вторит (и даже идет дальше) премьер-министр Польши Дональд Туск:

«Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта <...> ближе, чем дальше».

Преподаватель РЭУ имени Плеханова Борис Первушин обрисовал этот возможный промежуточный этап в урегулировании украинского кризиса. Согласно его видению:

«Москва может получить полный контроль над Херсонской, Запорожской областями и ДНР, а Киеву перейдут Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Однако для этого сторонам предстоит определить легитимность Зеленского как лидера, способного обеспечить выполнение договоренностей».

Новая холодная война?

Владимир Зеленский поспешил заявить, что путь к миру может определяться только вместе с Украиной. На встречу лидеров РФ и США его не пригласили. После этого он провел совместный телефонный разговор с главами Франции, Германии и Великобритании. Естественно, что "евросоюзники" подхватили вновь эту мантру нелегитимного главы Украины.

По мнению политолога-американиста, специалиста по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрия Евстафьева, европейские "ястребы войны" понимают, что сложно (даже невозможно) сорвать будущую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Поэтому политолог считает, что все усилия Европы будут направлены на создание ситуации "взаимного раздражения" обеих сторон конфликта и непосредственной дискредитации американского президента, подошедшего "к Аляске" в довольно сложном для себя положении:

«Имиджево-политические "ставки" для Трампа повышены до предела. Классическое геополитическое дзюдо: Трамп давил со всей силы, потом противник сделал не шаг, а полшага в сторону, и Трамп провалился не то что в "пустоту", но в сферу личной ответственности, которой всячески старается избегать. Я человек условно "американо-ориентированный", считающий, что договариваться в принципе можно только с американцами».

Эксперту вторит политолог Дмитрий Журавлев:

«Договариваться с тем, с кем можно не договариваться, никто не будет. Если американцы вышли на переговоры, значит, без нас они обойтись не смогут».

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в этом смысле убежден, что переговоры на Аляске приблизят завершение конфликта на Украине. Первым шагом, по мнению эксперта, станет прекращение огня. Но Дмитрий Евстафьев отметил, что сам факт такой встречи двух лидеров (даже намерение, если встречу смогут сорвать, ведь по-прежнему "англичанка гадит") сломал прежний сценарий гибридной войны против России. Поэтому даже внешняя удача от саммита на Аляске тем не менее запустит новую модель холодной войны против нашей страны.

Еще один из прогнозов, чем закончится встреча на Аляске, высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он предположил, что Дональд Трамп давно ищет возможности полного выхода США из украинского конфликта. Трамп может просто обвинить Украину и Европу в срыве мирного урегулирования и "эффектно" самоустраниться, оставив Киев один на один с Москвой.

Как видим, предположение Богдана Безпалько идет несколько в разрез большинству прогнозов других политологов. Эксперт считает:

«Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше».

А как будет это "дальше"? Как говорится – России не привыкать к "холодной" войне. Задача – погасить горячую фазу. Но на условиях, которые ставили для спецоперации.