Выяснились подробности о семье убитой на Алтае восьмимесячной девочки
Женщина почти всю жизнь вела маргинальный образ жизни
06 августа 2025, 21:55, ИА Амител
5 августа в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в селе Березовка Рубцовского района. Под подозрением сейчас находится мать ребенка. Выяснилось, что ее уже лишали родительских прав, сообщает "КП-Барнаул".
В сельсовете рассказали, что Ольга звонила лишь однажды – чтобы узнать, как получить материнский капитал. В деревне о семье знали многое: сама женщина выросла в многодетной семье, мать также лишали родительских прав.
«В молодости у Ольги была судимость, она нападала на родную мать с топором», – подмечают односельчане.
Позже женщина вышла замуж, вместе мужем они продали квартиру и переехали в Березовку, купив дом. Супруг, по словам местных, был религиозным, несмотря на алкогольные срывы, старался держаться. Однако женщина регулярно его избивала. В какой-то момент мужчина ушел из семьи.
Работы у Ольги не было – раньше подрабатывала на полях и ферме, позже перенесла инсульт. Соседи отмечают, что в трезвом состоянии она была хорошей хозяйкой: в доме был порядок, она была опрятно одета, всегда была еда. Но запои повторялись, и в такие периоды дом превращался в свалку.
Медики навещали ее регулярно. По их словам, в трезвые дни Ольга водила малышку на прививки, девочка выглядела упитанной, нарядной.
«Мы переживали, что она может случайно повредить ребенка или что-то с ней сделать по пьянке, не раз обращались и в полицию, и в сельсовет. Но такого кошмара никто не ожидал», – признаются жители Березовки.
Расследование уголовного дела продолжается, его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
22:32:01 06-08-2025
С вашими призовыми (маткапиталами) нищету, детоубийц и сирот плодите.
Бабы по любви ужде перестали рожать.
Вспомните наших дедов. В разруху, в голод рожали по многу. Ни каких призовых не было.
09:03:23 07-08-2025
Гость (22:32:01 06-08-2025) С вашими призовыми (маткапиталами) нищету, детоубийц и сирот... А вспомните прапрапрапрапрапрапрапрапрапрадедов те вообще жили в пещерах и не ныли.
09:13:47 07-08-2025
Гость (22:32:01 06-08-2025) С вашими призовыми (маткапиталами) нищету, детоубийц и сирот... контрацепции не было потому и рожали...
14:38:07 07-08-2025
Гость (22:32:01 06-08-2025) С вашими призовыми (маткапиталами) нищету, детоубийц и сирот...
Детская смертность еще каких-то 150 лет (5-6 поколений назад) в РИ назад достигала 50%. Особенно много младенцев умирало в летом (желудочно-кишечные заболевания) и осенью, когда начиналась уборка урожая и за детьми не было пригляда.
08:27:23 07-08-2025
Где были службы всех мастей,
12:00:56 07-08-2025
типичная психопатическое личностное расстройство. Еще и алкоголем свою дурную голову сверху шлейфанула и понеслось. Деток очень жалко.
12:02:25 07-08-2025
сама женщина выросла в многодетной семье.. Ну не родятся апельсинки от сорняка!