Выяснились подробности о семье убитой на Алтае восьмимесячной девочки

Женщина почти всю жизнь вела маргинальный образ жизни

06 августа 2025, 21:55, ИА Амител

5 августа в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в селе Березовка Рубцовского района. Под подозрением сейчас находится мать ребенка. Выяснилось, что ее уже лишали родительских прав, сообщает "КП-Барнаул".

В сельсовете рассказали, что Ольга звонила лишь однажды – чтобы узнать, как получить материнский капитал. В деревне о семье знали многое: сама женщина выросла в многодетной семье, мать также лишали родительских прав.

«В молодости у Ольги была судимость, она нападала на родную мать с топором», – подмечают односельчане.

Позже женщина вышла замуж, вместе мужем они продали квартиру и переехали в Березовку, купив дом. Супруг, по словам местных, был религиозным, несмотря на алкогольные срывы, старался держаться. Однако женщина регулярно его избивала. В какой-то момент мужчина ушел из семьи.

Работы у Ольги не было – раньше подрабатывала на полях и ферме, позже перенесла инсульт. Соседи отмечают, что в трезвом состоянии она была хорошей хозяйкой: в доме был порядок, она была опрятно одета, всегда была еда. Но запои повторялись, и в такие периоды дом превращался в свалку.

Медики навещали ее регулярно. По их словам, в трезвые дни Ольга водила малышку на прививки, девочка выглядела упитанной, нарядной.

«Мы переживали, что она может случайно повредить ребенка или что-то с ней сделать по пьянке, не раз обращались и в полицию, и в сельсовет. Но такого кошмара никто не ожидал», – признаются жители Березовки.

Расследование уголовного дела продолжается, его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

