Легкие заморозки. О погоде в Алтайском крае 16 марта

От -5 до -10 градусов ожидается температура воздуха в Алтайском крае 16 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предгорьях местами воздух прогреется до 0 градусов.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с.

В Барнауле ожидается температура от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный 2-7м/с.