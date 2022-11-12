Мокрый снег с дождём и сильный ветер. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае 13 ноября

Холодная погода с осадками сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 13 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура сегодня составит от +1 до +6 градусов, в Барнауле — не больше +3. Синоптики также обещают мокрый снег с дождём и местами сильную гололедицу. Утром местами в предгорьях — метели.

Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы со скоростью 18-23 м/с.

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