По-летнему жарко. О погоде в Алтайском крае 29 апреля

До +28 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днём 29 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от +23 до +28 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.