Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 марта
Местами порывы ветра будут достигать 19 м/с
3 марта 2022, 02:01
Порывы ветра до 19 м/с ожидаются в Алтайском крае 3 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с.
В Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
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