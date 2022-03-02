Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 марта

Порывы ветра до 19 м/с ожидаются в Алтайском крае 3 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.