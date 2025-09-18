За день врачи из Нижневартовска смогли вернуть слух семи югорчанам

Работали югорские специалисты под руководством профессора из Москвы, а лечение транслировалось в прямом эфире

18 сентября 2025, 18:08, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Врачи окружной больницы Нижневартовска, действуя совместно с профессором Олегом Наумовым из Москвы, помогли восстановить слух семи жителям Ханты-Мансийского автономного округа. По данным регионального департамента здравоохранения, лор-специалисты выполнили комплекс хирургических процедур, включающих в себя удаление холестеатомы, тимпанопластику, санацию среднего уха и установку слуховых имплантов. Этот процесс транслировался онлайн для медиков со всей России, рассказали в Telegram-канале Депздрава Югры.

Владимир Герасименко, заведующий оториноларингологическим отделением, подчеркнул, что благодаря скоординированным усилиям медиков молодому пациенту из Сургута, страдавшему хроническим отитом и врожденной холестеатомой, успешно иссекли опухоль, выполнили реконструкцию слуховой системы и установили протез.

Восстановили слух не только пациенту из Сургута, но и детям из Лянтора, Мегиона, Нефтеюганска, Лангепаса и Нижневартовска. За юными пациентами будет вестись врачебное наблюдение до полного восстановления здоровья.