За неделю бригады скорой помощи Бийска выезжали впустую 120 раз

25 февраля 2026, 08:18, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске за период с 16 по 22 февраля бригады скорой медицинской помощи совершили 1670 выездов. Об этом сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи наукограда.

По информации ССМП, 120 вызовов оказались безрезультатными: либо пациента не оказалось по указанному адресу, либо он отказался от медицинской помощи. За отчетную неделю в медицинские учреждения города были доставлены 589 человек.

Среди госпитализированных — шесть пациентов с инфарктом и 42 человека с инсультом. Медицинская помощь потребовалась также 110 жителям с различными травмами, в том числе 33 детям. После дорожно-транспортных происшествий в больницы доставили пятерых пострадавших. Кроме того, помощь понадобилась трем несовершеннолетним с отравлением и двум детям с ожогами.

Ранее сообщалось, что агрессивный мужчина угрожал фельдшеру скорой помощи в Бийске. Бригада направилась в отдел полиции, где медик написала заявление.