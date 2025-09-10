НОВОСТИОбщество

За поцелуй в общественном месте в России можно получить штраф или арест до 15 суток

Недовольные окружающие могут снять россиян на видео и обратиться в полицию

10 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В России публичный поцелуй может быть расценен как мелкое хулиганство. Как пояснила юрист Яна Бондаренко в комментарии для "Shot Проверка", за страстное проявление чувств в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей либо административный арест сроком до 15 суток. Речь идет о поцелуях в парках, кинотеатрах, метро, магазинах и ресторанах.

«При этом недовольные очевидцы вправе зафиксировать происходящее на видео и обратиться в полицию. В таких случаях у правоохранителей есть основания привлечь нарушителей к ответственности», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российским туристам грозит тюремный срок за поцелуй во дворе мечети в Стамбуле.

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

15:01:22 10-09-2025

Замотать всех бабёшек
Одни глаза пусть торчат

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:01:25 10-09-2025

как быстро всё меняется - ещё недавно призывали толерастничать с геями и вступать в ВТО.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:24 10-09-2025

засыпать их службы видео из ресторанов со свадеб, ДР, и пр.. А где указана категория куда,как и чем?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:01 10-09-2025

А как вы демографию собрались поднимать, если всё начинается с поцелуя на улице?)

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:59 10-09-2025

Я на дискотеке раньше целовался

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Танцовщица

15:33:51 10-09-2025

Гость (15:25:59 10-09-2025) Я на дискотеке раньше целовался... Сейчас штраф. Это общественное место

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:12 10-09-2025

15 суток за поцелуй "Куда"?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:19:08 11-09-2025

Гость (15:32:12 10-09-2025) 15 суток за поцелуй "Куда"?... В одну камеру.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:21 10-09-2025

Как-то это нелогично. А где корреляция с "рожайте побольше"?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:41 10-09-2025

Гость (15:51:21 10-09-2025) Как-то это нелогично. А где корреляция с "рожайте побольше"?... Нет времени на романтику, приступайте сразу

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:32:48 11-09-2025

Гость (16:49:41 10-09-2025) Нет времени на романтику, приступайте сразу... Т.е. поцелуй в общественном месте нет, а с.кс пожалуйста? Предвижу обострение у граждан, оскорбившихся поцелуем.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
УЭФ

16:18:23 10-09-2025

"...Правительство, на другой планете живет родной"

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

17:10:14 10-09-2025

Моя будущая супруга и я целовались в кинотеатре, правда, во время кино. Никто на нас не донес. Ещё на ВДНХ семьей катались на лодке.Ребенок поцеловал маму, я тоже ребенка и маму. Какой-то мужчина и женщина нас сфотографировали. И пока мы гуляли на ВДНХ на горе, нас нашли и подарили это замечательное фото.Да сейчас даже трудно вспомнить, где мы только не целовались с будущей супругой. И ни разу нам не сделали замечаний. Правда, то было замечательное советское время и наша молодость. И возможности будущего, которые успели исполниться ещё в советские времена.Да и влияние РПЦ как-то совсем не очень заметно было.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:32 10-09-2025

Горожанин. (17:10:14 10-09-2025) Моя будущая супруга и я целовались в кинотеатре, правда, во ... В кино понятно. А на ВДНХ вы прям в десны с языками целовались? И с ребенком? И вот прям сфотали и пока вы там пару часов тусили, и пленку проявили и фоток напечатали?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:43 10-09-2025

Гость (17:20:32 10-09-2025) В кино понятно. А на ВДНХ вы прям в десны с языками целовали... странные бывают люди, как вы.Не умеете радоваться чужому счастью. Нельзя быть таким завистливым. У завистников мрачная жизнь.Ничего светлого. Оттого скучно жить и возникает желание кому -нибудь ещё сказать очередную гадость. Поэтому лучше радуйтесь жизни, радуйтесь работе, радуйтесь друзьям, близким. Пейте хорошее вино, пойте песни, гуляйте на свежем воздухе не менее 10 тыс. шагов. Будьте счастливы!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:25 10-09-2025

Гость (20:56:43 10-09-2025) странные бывают люди, как вы.Не умеете радоваться чужому сча... Сколько же вы глупостей в одном комментарии написали... Это надо было постараться. Не хворайте!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:31:06 11-09-2025

Гость (21:59:25 10-09-2025) Сколько же вы глупостей в одном комментарии написали... Это ... Убогий ум у вас и недалекий, ориентированный только на мрачные мысли. Но все-равно, будьте счастливы в своем одностороннем понимании мира. По секрету сообщу вам, что есть любовные поцелуи между мужчиной и женщиной, есть семейные поцелуи. Смотрите шире на жизнь. Нельзя быть таким узколобым.Прощайте!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:06 11-09-2025

Горожанин. (07:31:06 11-09-2025) Убогий ум у вас и недалекий, ориентированный только на мрачн... Т.е. по существу ответить на заданные вопросы вы не в состоянии? Ожидаемо. Попутного вам ветра в спину.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:08 11-09-2025

Горожанин. (17:10:14 10-09-2025) Моя будущая супруга и я целовались в кинотеатре, правда, во ... В кинотеатрах поэтому и сажались на дальные ряды.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злюка

17:11:36 10-09-2025

Вокзал и аэропорт тоже общественные места. Там целуются ежеминутно, часто взасос....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:13 10-09-2025

А от чего зависит размер штрафа? 500р за поцелуй в щёчку, 1500 в засос? Кто будет оценивать тяжесть содеянного, полицмены? 🤔

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:03 11-09-2025

Я раньше видел по телеку как два мужика- президенты целовались при встречи.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто

08:03:13 11-09-2025

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ну и где здесь наши случаи? Или опять новость высосана из пальца?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:25 11-09-2025

Мизулиной штраф уже выписали?

  1 Нравится
Ответить
