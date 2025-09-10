За поцелуй в общественном месте в России можно получить штраф или арест до 15 суток
Недовольные окружающие могут снять россиян на видео и обратиться в полицию
10 сентября 2025, 14:45, ИА Амител
В России публичный поцелуй может быть расценен как мелкое хулиганство. Как пояснила юрист Яна Бондаренко в комментарии для "Shot Проверка", за страстное проявление чувств в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ.
Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей либо административный арест сроком до 15 суток. Речь идет о поцелуях в парках, кинотеатрах, метро, магазинах и ресторанах.
«При этом недовольные очевидцы вправе зафиксировать происходящее на видео и обратиться в полицию. В таких случаях у правоохранителей есть основания привлечь нарушителей к ответственности», – отметили в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российским туристам грозит тюремный срок за поцелуй во дворе мечети в Стамбуле.
15:01:22 10-09-2025
Замотать всех бабёшек
Одни глаза пусть торчат
15:01:25 10-09-2025
как быстро всё меняется - ещё недавно призывали толерастничать с геями и вступать в ВТО.
15:08:24 10-09-2025
засыпать их службы видео из ресторанов со свадеб, ДР, и пр.. А где указана категория куда,как и чем?
15:17:01 10-09-2025
А как вы демографию собрались поднимать, если всё начинается с поцелуя на улице?)
15:25:59 10-09-2025
Я на дискотеке раньше целовался
15:33:51 10-09-2025
Гость (15:25:59 10-09-2025) Я на дискотеке раньше целовался... Сейчас штраф. Это общественное место
15:32:12 10-09-2025
15 суток за поцелуй "Куда"?
07:19:08 11-09-2025
Гость (15:32:12 10-09-2025) 15 суток за поцелуй "Куда"?... В одну камеру.
15:51:21 10-09-2025
Как-то это нелогично. А где корреляция с "рожайте побольше"?
16:49:41 10-09-2025
Гость (15:51:21 10-09-2025) Как-то это нелогично. А где корреляция с "рожайте побольше"?... Нет времени на романтику, приступайте сразу
05:32:48 11-09-2025
Гость (16:49:41 10-09-2025) Нет времени на романтику, приступайте сразу... Т.е. поцелуй в общественном месте нет, а с.кс пожалуйста? Предвижу обострение у граждан, оскорбившихся поцелуем.
16:18:23 10-09-2025
"...Правительство, на другой планете живет родной"
17:10:14 10-09-2025
Моя будущая супруга и я целовались в кинотеатре, правда, во время кино. Никто на нас не донес. Ещё на ВДНХ семьей катались на лодке.Ребенок поцеловал маму, я тоже ребенка и маму. Какой-то мужчина и женщина нас сфотографировали. И пока мы гуляли на ВДНХ на горе, нас нашли и подарили это замечательное фото.Да сейчас даже трудно вспомнить, где мы только не целовались с будущей супругой. И ни разу нам не сделали замечаний. Правда, то было замечательное советское время и наша молодость. И возможности будущего, которые успели исполниться ещё в советские времена.Да и влияние РПЦ как-то совсем не очень заметно было.
17:20:32 10-09-2025
Горожанин. (17:10:14 10-09-2025) Моя будущая супруга и я целовались в кинотеатре, правда, во ... В кино понятно. А на ВДНХ вы прям в десны с языками целовались? И с ребенком? И вот прям сфотали и пока вы там пару часов тусили, и пленку проявили и фоток напечатали?
20:56:43 10-09-2025
Гость (17:20:32 10-09-2025) В кино понятно. А на ВДНХ вы прям в десны с языками целовали... странные бывают люди, как вы.Не умеете радоваться чужому счастью. Нельзя быть таким завистливым. У завистников мрачная жизнь.Ничего светлого. Оттого скучно жить и возникает желание кому -нибудь ещё сказать очередную гадость. Поэтому лучше радуйтесь жизни, радуйтесь работе, радуйтесь друзьям, близким. Пейте хорошее вино, пойте песни, гуляйте на свежем воздухе не менее 10 тыс. шагов. Будьте счастливы!
21:59:25 10-09-2025
Гость (20:56:43 10-09-2025) странные бывают люди, как вы.Не умеете радоваться чужому сча... Сколько же вы глупостей в одном комментарии написали... Это надо было постараться. Не хворайте!
07:31:06 11-09-2025
Гость (21:59:25 10-09-2025) Сколько же вы глупостей в одном комментарии написали... Это ... Убогий ум у вас и недалекий, ориентированный только на мрачные мысли. Но все-равно, будьте счастливы в своем одностороннем понимании мира. По секрету сообщу вам, что есть любовные поцелуи между мужчиной и женщиной, есть семейные поцелуи. Смотрите шире на жизнь. Нельзя быть таким узколобым.Прощайте!!!
08:50:06 11-09-2025
Горожанин. (07:31:06 11-09-2025) Убогий ум у вас и недалекий, ориентированный только на мрачн... Т.е. по существу ответить на заданные вопросы вы не в состоянии? Ожидаемо. Попутного вам ветра в спину.
07:18:08 11-09-2025
Горожанин. (17:10:14 10-09-2025) Моя будущая супруга и я целовались в кинотеатре, правда, во ... В кинотеатрах поэтому и сажались на дальные ряды.
17:11:36 10-09-2025
Вокзал и аэропорт тоже общественные места. Там целуются ежеминутно, часто взасос....
18:22:13 10-09-2025
А от чего зависит размер штрафа? 500р за поцелуй в щёчку, 1500 в засос? Кто будет оценивать тяжесть содеянного, полицмены? 🤔
07:22:03 11-09-2025
Я раньше видел по телеку как два мужика- президенты целовались при встречи.
08:03:13 11-09-2025
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ну и где здесь наши случаи? Или опять новость высосана из пальца?
09:24:25 11-09-2025
Мизулиной штраф уже выписали?