За поцелуй в общественном месте в России можно получить штраф или арест до 15 суток

Недовольные окружающие могут снять россиян на видео и обратиться в полицию

10 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России публичный поцелуй может быть расценен как мелкое хулиганство. Как пояснила юрист Яна Бондаренко в комментарии для "Shot Проверка", за страстное проявление чувств в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей либо административный арест сроком до 15 суток. Речь идет о поцелуях в парках, кинотеатрах, метро, магазинах и ресторанах.

«При этом недовольные очевидцы вправе зафиксировать происходящее на видео и обратиться в полицию. В таких случаях у правоохранителей есть основания привлечь нарушителей к ответственности», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российским туристам грозит тюремный срок за поцелуй во дворе мечети в Стамбуле.