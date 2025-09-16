НОВОСТИОбщество

За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтинга по уровню безработицы

За год этот показатель в регионе не изменился

16 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Поиск работы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Поиск работы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайский край занял 74-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 80-е, сообщает РИА Новости.

Безработица во II квартале 2025 года сократилась почти во всех регионах, а в подавляющем большинстве субъектов составила менее 3%. На поиск работы россияне в среднем затрачивали чуть более пяти месяцев.

«В Алтайском крае уровень безработицы во II квартале 2025 года составил 3,4%. Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года – 0,0 процентного пункта. Среднее время поиска работы – 5,5 месяца», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай уровень безработицы 5,9%. При этом изменение составило -2,0 процентного пункта. Среднее время поиска работы – 5,9 месяца.

Среди регионов Сибири самая низкая безработица в Республике Хакасия – 1,2% (девятое место). На поиск новой работы здесь необходимо 4,8 месяца.

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы 0,8%. По 1% – в Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Наиболее высокий уровень безработицы в республиках Северная Осетия – Алания (7,4%), Дагестан (10,9%) и Ингушетия (26%).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Зарплаты, условия, занятость. Алтай оказался в середине рейтинга по рынку труда

Среди сибирских регионов ниже всех находится Республика Алтай
НОВОСТИОбщество

Алтайский край рейтинги безработица Республика Алтай

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

10:19:09 16-09-2025

Вакансий море! людей нет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:08 16-09-2025

Гость (10:19:09 16-09-2025) Вакансий море! людей нет....

За 30 000руб. море вакнсий.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:57 16-09-2025

Гость (10:55:08 16-09-2025) За 30 000руб. море вакнсий.... смотрел HH ру, 80% вакансий с ЗП 40-50 тысяч. Есть даже за 28, 35... Печально все это. Напоминаю что кв метр новостройки в барнауле стоит около 145 тысяч за кв м.))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:08 16-09-2025

Гость (10:55:08 16-09-2025) За 30 000руб. море вакнсий.... за 30000 еще поискать надо. Это так обещают, а по факту вдвое ниже.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:30 16-09-2025

Гость (11:42:08 16-09-2025) за 30000 еще поискать надо. Это так обещают, а по факту вдво... 100%

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:11 16-09-2025

открываем сайт Работа в России - зарплаты МРОт и чуть выше, зато дармоедов центра занятости кормим....если низкая безработица, что они там делают? Сидят просиживают....

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:05 16-09-2025

Гость (11:24:11 16-09-2025) открываем сайт Работа в России - зарплаты МРОт и чуть выше,... ну почему, отфутболивают тех, кто хочет встать на учет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:41 16-09-2025

"За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтинга по уровню безработицы"

За полгода поиска мне придется 150 тыс алиментов заплатить))) средняя зп по России 99400. Мы точно в России живем?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:30 16-09-2025

Гость (13:11:41 16-09-2025) "За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтин... А это вот вы как посчитали?
Мрот 24570, алименты 25% от дохода, если вы безработный считается по МРОТ
6142,5 * 6 = 36855

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:30 16-09-2025

Гость (13:11:41 16-09-2025) "За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтин... Думать надо было прежде чем сунуть...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:03 16-09-2025

Гость (20:42:30 16-09-2025) Думать надо было прежде чем сунуть... ... оно не прежде, чем сунуть не думало, ни сейчас. И эти хотят страну поднимать...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров