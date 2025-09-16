За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтинга по уровню безработицы
За год этот показатель в регионе не изменился
16 сентября 2025, 10:10, ИА Амител
Алтайский край занял 74-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 80-е, сообщает РИА Новости.
Безработица во II квартале 2025 года сократилась почти во всех регионах, а в подавляющем большинстве субъектов составила менее 3%. На поиск работы россияне в среднем затрачивали чуть более пяти месяцев.
«В Алтайском крае уровень безработицы во II квартале 2025 года составил 3,4%. Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года – 0,0 процентного пункта. Среднее время поиска работы – 5,5 месяца», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай уровень безработицы 5,9%. При этом изменение составило -2,0 процентного пункта. Среднее время поиска работы – 5,9 месяца.
Среди регионов Сибири самая низкая безработица в Республике Хакасия – 1,2% (девятое место). На поиск новой работы здесь необходимо 4,8 месяца.
Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы 0,8%. По 1% – в Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Наиболее высокий уровень безработицы в республиках Северная Осетия – Алания (7,4%), Дагестан (10,9%) и Ингушетия (26%).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.
10:19:09 16-09-2025
Вакансий море! людей нет.
10:55:08 16-09-2025
Гость (10:19:09 16-09-2025) Вакансий море! людей нет....
За 30 000руб. море вакнсий.
11:26:57 16-09-2025
Гость (10:55:08 16-09-2025) За 30 000руб. море вакнсий.... смотрел HH ру, 80% вакансий с ЗП 40-50 тысяч. Есть даже за 28, 35... Печально все это. Напоминаю что кв метр новостройки в барнауле стоит около 145 тысяч за кв м.))
11:42:08 16-09-2025
Гость (10:55:08 16-09-2025) За 30 000руб. море вакнсий.... за 30000 еще поискать надо. Это так обещают, а по факту вдвое ниже.
12:39:30 16-09-2025
Гость (11:42:08 16-09-2025) за 30000 еще поискать надо. Это так обещают, а по факту вдво... 100%
11:24:11 16-09-2025
открываем сайт Работа в России - зарплаты МРОт и чуть выше, зато дармоедов центра занятости кормим....если низкая безработица, что они там делают? Сидят просиживают....
11:43:05 16-09-2025
Гость (11:24:11 16-09-2025) открываем сайт Работа в России - зарплаты МРОт и чуть выше,... ну почему, отфутболивают тех, кто хочет встать на учет.
13:11:41 16-09-2025
За полгода поиска мне придется 150 тыс алиментов заплатить))) средняя зп по России 99400. Мы точно в России живем?
14:53:30 16-09-2025
Гость (13:11:41 16-09-2025) "За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтин... А это вот вы как посчитали?
Мрот 24570, алименты 25% от дохода, если вы безработный считается по МРОТ
6142,5 * 6 = 36855
20:42:30 16-09-2025
Гость (13:11:41 16-09-2025) "За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтин... Думать надо было прежде чем сунуть...
22:22:03 16-09-2025
Гость (20:42:30 16-09-2025) Думать надо было прежде чем сунуть... ... оно не прежде, чем сунуть не думало, ни сейчас. И эти хотят страну поднимать...