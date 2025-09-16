"За полгода можно найти новую. Алтай оказался в конце рейтинга по уровню безработицы"

За год этот показатель в регионе не изменился

16 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Поиск работы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайский край занял 74-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 80-е, сообщает РИА Новости.

Безработица во II квартале 2025 года сократилась почти во всех регионах, а в подавляющем большинстве субъектов составила менее 3%. На поиск работы россияне в среднем затрачивали чуть более пяти месяцев.

«В Алтайском крае уровень безработицы во II квартале 2025 года составил 3,4%. Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года – 0,0 процентного пункта. Среднее время поиска работы – 5,5 месяца», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай уровень безработицы 5,9%. При этом изменение составило -2,0 процентного пункта. Среднее время поиска работы – 5,9 месяца.

Среди регионов Сибири самая низкая безработица в Республике Хакасия – 1,2% (девятое место). На поиск новой работы здесь необходимо 4,8 месяца.

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы 0,8%. По 1% – в Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Наиболее высокий уровень безработицы в республиках Северная Осетия – Алания (7,4%), Дагестан (10,9%) и Ингушетия (26%).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.