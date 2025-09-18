За продажу семидесяти тысяч литров контрафактного пива задержали жителя Новосибирска

Мужчина хранил алкоголь на одном из складов и продавал его без лицензии и разрешительных документов

18 сентября 2025, 18:38, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Кировском районе Новосибирска сотрудники полиции совместно с представителями Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу выявили 41-летнего местного жителя, предположительно, причастного к сбыту пива без соответствующей маркировки, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Согласно сообщению, мужчина хранил алкогольную продукцию в складском помещении, расположенном в Северном проезде. Общий объем изъятой продукции превысил 68 тысяч литров. Отобранные образцы алкогольной жидкости направлены на проведение экспертных исследований. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.