Закрывшийся в Новосибирске цех одежды La Luna не выплатил зарплату экс-сотрудникам

Работники утверждают, что зарплата у них была "черно-белая"

12 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Деньги, рубли / Фото: amic.ru

В Новосибирске прекратил работу цех женской одежды La Luna. По словам бывших сотрудников, они несколько месяцев не могут добиться выплаты заработной платы, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Работники утверждают, что до конца прошлого года предприятие функционировало стабильно, однако после Нового года начались задержки выплат, которые затем полностью прекратились. Руководитель компании, как сообщают сотрудники, перестала выходить на связь.

Выяснилось, что основательница бренда Мария Федотова в 2017 году уже получала условный срок за хищение в особо крупном размере. При этом ее подписи нет ни на одном из документов La Luna. Работники также рассказали, что Федотова параллельно занималась проведением курсов по личностному росту и бизнесу стоимостью до 170 тысяч рублей в год, а компания тратила значительные суммы на аренду офиса и рекламу.

«Часть зарплаты предлагали выплачивать вещами, а расчеты носили "черно-белый" характер. Недавно одному из работников перечислили 26 тысяч рублей, что, как утверждается, подали как "успех" в общем чате», – отмечает Telegram-канал.

Люди обратились с жалобами в трудовую инспекцию и прокуратуру. Дмитрий Федотов в комментарии Mash Siberia заявил, что не согласен с обвинениями, и отметил возможное давление на сотрудников.

