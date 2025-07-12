Замначальника ГЖИ Новосибирской области арестовали до 9 сентября
Чиновницу обвиняют в превышении полномочий
12 июля 2025, 17:18, ИА Амител
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Дарьи Дерябиной. Ее заключили под стражу до 9 сентября, пишет "КП-Новосибирск".
Дерябину задержали после обысков в инспекции и у сотрудников по семи адресам. Чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии МВД, женщина, несмотря на жалобы жильцов дома по ул. Островского, 122, в Бердске о подделке их подписей в протоколах собраний и непроведении этих собраний, незаконно передала управление многоквартирным домом от ТСЖ частной управляющей компании. В итоге на основании ее приказа в региональный реестр лицензий управляющих организаций были внесены изменения, что существенно нарушило права жильцов.
Слушание по делу Дерябиной прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Муж Дерябиной назвал произошедшее "беспределом" и заявил, что супруга всегда действовала в рамках закона. Родственники и коллеги заявили, что будут обжаловать решение заключить Дерябину под стражу.
В полиции отметили, что по факту подделки подписей собственников также возбудили уголовное дело. К ответственности могут привлечь сотрудников УК.
17:51:54 12-07-2025
На СВО её, в отряд к Бесчастному
18:40:55 12-07-2025
Ну хоть застрелиться из наградного нагана не успела на обочине. Спасли жизнь человеку, получается!
18:52:36 12-07-2025
А нас дважды в суде было доказано, что ПЖЭТ-2 Индустриального района подделал протокол, и есть ущерб более 1 миллиона рублей, уголовного дела нет, наверно из-за того, что директор депутат.
08:17:37 13-07-2025
гость (18:52:36 12-07-2025) А нас дважды в суде было доказано, что ПЖЭТ-2 Индустриальног...
есеснно
12:41:51 13-07-2025
гость (18:52:36 12-07-2025) А нас дважды в суде было доказано, что ПЖЭТ-2 Индустриальног... Было дело, судились с УК, где бухгалтер - жена одного районного чинуши
13:27:27 13-07-2025
Сознается во всём, осудят особым порядком, а следом, на основании приюдиции, арестуют её начальников и раскрутят.
13:30:00 13-07-2025
Коррупция явление массовое и тотальное, борьба осуществляется не по факту преступлений, а по плану.