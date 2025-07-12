Замначальника ГЖИ Новосибирской области арестовали до 9 сентября

Чиновницу обвиняют в превышении полномочий

12 июля 2025, 17:18, ИА Амител

Фото: Мария Новикова / "КП-Новосибирск"

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Дарьи Дерябиной. Ее заключили под стражу до 9 сентября, пишет "КП-Новосибирск".

Дерябину задержали после обысков в инспекции и у сотрудников по семи адресам. Чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии МВД, женщина, несмотря на жалобы жильцов дома по ул. Островского, 122, в Бердске о подделке их подписей в протоколах собраний и непроведении этих собраний, незаконно передала управление многоквартирным домом от ТСЖ частной управляющей компании. В итоге на основании ее приказа в региональный реестр лицензий управляющих организаций были внесены изменения, что существенно нарушило права жильцов.

Слушание по делу Дерябиной прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Муж Дерябиной назвал произошедшее "беспределом" и заявил, что супруга всегда действовала в рамках закона. Родственники и коллеги заявили, что будут обжаловать решение заключить Дерябину под стражу.

В полиции отметили, что по факту подделки подписей собственников также возбудили уголовное дело. К ответственности могут привлечь сотрудников УК.