Запах гари стоит круглосуточно. В Алтайском селе загорелась свалка, которой несколько лет

Местные жители обращаются к краевым властям с просьбой вмешаться

04 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Горящая свалка / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители села Новороманово пожаловались на многолетнюю свалку отходов с ХПП, которая вновь загорелась. По словам местных жителей, огонь и едкий дым представляют опасность для близлежащих домов, а запах гари стоит круглосуточно.

Как рассказала Наталья, жительница села и читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", эта свалка существует уже четвертый год, и, несмотря на решение суда, обязывающее руководство предприятия вывезти отходы, ситуация остается без изменений.

Глава администрации, по словам жителей, не смог повлиять на ситуацию.

Сельчане обращаются к краевым властям с просьбой вмешаться, так как, несмотря на многочисленные обращения, проблема остается нерешенной.

