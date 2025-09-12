Защищавшаяся от побоев жительница Алтая может получить реальный срок за самооборону
Избивавший ее парень находился в алкогольном опьянении
12 сентября 2025, 07:45, ИА Амител
В Усть-Канском районе 41-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за убийство, хотя сама стала жертвой побоев.
Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Алтай, поздним вечером 16 июня в селе Усть-Кан она поссорилась с 25-летним односельчанином. Мужчина был пьян и несколько раз ударил женщину по голове и телу. В ответ на нападение она схватила нож и ударила им в грудь обидчика. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных ран.
Следствие признало, что женщина действовала в условиях необходимой обороны, но превысила ее пределы, а удары парня не причинили вреда здоровью. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство при превышении пределов самообороны.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в Усть-Илимске пьяные пассажиры напали на девушку-таксиста.
07:51:01 12-09-2025
верховенство права над здравым смыслом.
это закономерный итог штамповки правоведов на протяжении 30ти лет, в каждой гуманитарной шаражонке.
08:57:52 12-09-2025
Гость (07:51:01 12-09-2025) верховенство права над здравым смыслом.это закономерный... Никакое это не верховенство права. Тут, как говорится, закон что дышло. Если бы работала та форма защиты, что положена по закону, то этого бы не случилось. Но мне иногда кажется, что у нас специально доводят ситуацию до смертного конца. Потому как зачем возиться с мелкой гопотой и алкоголиками, когда можно кинуть за решетку "убийцу" и получить повышение?
08:34:11 12-09-2025
От нас спецом скрывают что-ли, что кроме понятия "буква закона" существует ещё "дух закона"?
09:00:15 12-09-2025
Гость (08:34:11 12-09-2025) От нас спецом скрывают что-ли, что кроме понятия "буква зако... Разумеется. Иначе сколько жуликов и просто подобных маргиналов придется сажать. Проще вместо 100 утырков посадить десяток пострадавших от них граждан.
09:46:50 12-09-2025
В обществе поощряются побои за слова (матерки, оскорбления, критика родителей...) Часто высказывают мнение: "За такое надо морду бить!" Чё получается в итоге: за неприятные слова от женщины идёт превышение самообороны - побои кулаками, а за побои от мужчины идёт превышение самообороны - удар ножом. Вывод? - вывод делайте сами.
10:25:03 12-09-2025
Гость (09:46:50 12-09-2025) В обществе поощряются побои за слова (матерки, оскорбления, ... Странный вывод получается у вас. Все перевернули. Вообще-то именно отсутствие наказания за мелкие нарушения рождает рост наглости и рост тяжести. Сначала бросать мусор где попало - и не скажи ничего, ведь это всего лишь мусор. Потом и матом посылают, и опять не скажи ничего. И обращаться куда следует тоже бесполезно - мелкое нарушение, нам не интересно. Потом, в эйфории от безнаказанности, начинается вандализм, потом они начинают бить морды. И за это тоже им ничего не будет. А когда гражданам уже некуда деваться и они начинают защищать свое право жить по-человечески, а иногда и свое право на жизнь, то виноваты именно граждане? А не те, кто еще в зародыше не придушил в этих гаденышах желание пакостить?
11:35:37 12-09-2025
Гость (10:25:03 12-09-2025) Странный вывод получается у вас. Все перевернули. Вообще-то ... За оскорбление, клевету не нужно в ответ оскорблять и доводить до скандала и мордобойства. Если соседа, коллегу, мужа, брата, кума, свата нужно пресечь - подать заявление участковому в 2-х экземплярах (копию заверит подписью о принятии и вернёт) Конечно, оскорбителю ничего не будет от участкового, (нужно подавать заявление в суд) но останется компромат в досье. Уведомить "кума/свата" о подаче заявления и если это повторится, то в суде будет усугубляющее обстоятельство.
11:20:47 12-09-2025
За 35 лет работы юристом (следователем прокуратуры, адвокатом) не помню ни одного случая чтобы по данной статье было назначено лишение свободы реально. Максимум 1 год услуовно на моей памяти. Испытательный срок назначат 1-2 года. Если за это время ничего не совершит то и судимость будет снята и будет считаться не судимой.
11:32:50 12-09-2025
Гость (11:20:47 12-09-2025) За 35 лет работы юристом (следователем прокуратуры, адвокато... Побольше бы таких грамотных комментариев.
16:09:25 12-09-2025
Гость (11:20:47 12-09-2025) За 35 лет работы юристом (следователем прокуратуры, адвокато... Ну так а пишут-то специально всегда только о том, как посадили, чтобы запугивать, а не придавать уверенности в здравомыслии закона.