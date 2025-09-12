НОВОСТИПроисшествия

Защищавшаяся от побоев жительница Алтая может получить реальный срок за самооборону

Избивавший ее парень находился в алкогольном опьянении

12 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru
Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Усть-Канском районе 41-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за убийство, хотя сама стала жертвой побоев.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Алтай, поздним вечером 16 июня в селе Усть-Кан она поссорилась с 25-летним односельчанином. Мужчина был пьян и несколько раз ударил женщину по голове и телу. В ответ на нападение она схватила нож и ударила им в грудь обидчика. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных ран.

Следствие признало, что женщина действовала в условиях необходимой обороны, но превысила ее пределы, а удары парня не причинили вреда здоровью. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство при превышении пределов самообороны.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в Усть-Илимске пьяные пассажиры напали на девушку-таксиста.

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Девушку избили за съемку драки на телефон в Новосибирске

Она стала свидетелем того, как несколько человек напали на ребенка
НОВОСТИПроисшествия

Республика Алтай домашнее насилие

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

07:51:01 12-09-2025

верховенство права над здравым смыслом.
это закономерный итог штамповки правоведов на протяжении 30ти лет, в каждой гуманитарной шаражонке.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:52 12-09-2025

Гость (07:51:01 12-09-2025) верховенство права над здравым смыслом.это закономерный... Никакое это не верховенство права. Тут, как говорится, закон что дышло. Если бы работала та форма защиты, что положена по закону, то этого бы не случилось. Но мне иногда кажется, что у нас специально доводят ситуацию до смертного конца. Потому как зачем возиться с мелкой гопотой и алкоголиками, когда можно кинуть за решетку "убийцу" и получить повышение?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:11 12-09-2025

От нас спецом скрывают что-ли, что кроме понятия "буква закона" существует ещё "дух закона"?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:15 12-09-2025

Гость (08:34:11 12-09-2025) От нас спецом скрывают что-ли, что кроме понятия "буква зако... Разумеется. Иначе сколько жуликов и просто подобных маргиналов придется сажать. Проще вместо 100 утырков посадить десяток пострадавших от них граждан.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:50 12-09-2025

В обществе поощряются побои за слова (матерки, оскорбления, критика родителей...) Часто высказывают мнение: "За такое надо морду бить!" Чё получается в итоге: за неприятные слова от женщины идёт превышение самообороны - побои кулаками, а за побои от мужчины идёт превышение самообороны - удар ножом. Вывод? - вывод делайте сами.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:03 12-09-2025

Гость (09:46:50 12-09-2025) В обществе поощряются побои за слова (матерки, оскорбления, ... Странный вывод получается у вас. Все перевернули. Вообще-то именно отсутствие наказания за мелкие нарушения рождает рост наглости и рост тяжести. Сначала бросать мусор где попало - и не скажи ничего, ведь это всего лишь мусор. Потом и матом посылают, и опять не скажи ничего. И обращаться куда следует тоже бесполезно - мелкое нарушение, нам не интересно. Потом, в эйфории от безнаказанности, начинается вандализм, потом они начинают бить морды. И за это тоже им ничего не будет. А когда гражданам уже некуда деваться и они начинают защищать свое право жить по-человечески, а иногда и свое право на жизнь, то виноваты именно граждане? А не те, кто еще в зародыше не придушил в этих гаденышах желание пакостить?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:37 12-09-2025

Гость (10:25:03 12-09-2025) Странный вывод получается у вас. Все перевернули. Вообще-то ... За оскорбление, клевету не нужно в ответ оскорблять и доводить до скандала и мордобойства. Если соседа, коллегу, мужа, брата, кума, свата нужно пресечь - подать заявление участковому в 2-х экземплярах (копию заверит подписью о принятии и вернёт) Конечно, оскорбителю ничего не будет от участкового, (нужно подавать заявление в суд) но останется компромат в досье. Уведомить "кума/свата" о подаче заявления и если это повторится, то в суде будет усугубляющее обстоятельство.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:47 12-09-2025

За 35 лет работы юристом (следователем прокуратуры, адвокатом) не помню ни одного случая чтобы по данной статье было назначено лишение свободы реально. Максимум 1 год услуовно на моей памяти. Испытательный срок назначат 1-2 года. Если за это время ничего не совершит то и судимость будет снята и будет считаться не судимой.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:50 12-09-2025

Гость (11:20:47 12-09-2025) За 35 лет работы юристом (следователем прокуратуры, адвокато... Побольше бы таких грамотных комментариев.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:25 12-09-2025

Гость (11:20:47 12-09-2025) За 35 лет работы юристом (следователем прокуратуры, адвокато... Ну так а пишут-то специально всегда только о том, как посадили, чтобы запугивать, а не придавать уверенности в здравомыслии закона.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров