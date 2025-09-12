Защищавшаяся от побоев жительница Алтая может получить реальный срок за самооборону

Избивавший ее парень находился в алкогольном опьянении

12 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Усть-Канском районе 41-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за убийство, хотя сама стала жертвой побоев.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Алтай, поздним вечером 16 июня в селе Усть-Кан она поссорилась с 25-летним односельчанином. Мужчина был пьян и несколько раз ударил женщину по голове и телу. В ответ на нападение она схватила нож и ударила им в грудь обидчика. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных ран.

Следствие признало, что женщина действовала в условиях необходимой обороны, но превысила ее пределы, а удары парня не причинили вреда здоровью. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство при превышении пределов самообороны.

