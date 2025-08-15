Земли-первопроходцы. 150 га барнаульских окраин выставили на торги под жилую застройку
Мини-город у аэропорта вырастет в течение 10–13 лет
15 августа 2025, 08:00, Алёна Жукова
Несколько огромных участков, расположенных на окраине Барнаула (между аэропортом и поселком Солнечная Поляна), выставили на аукцион под комплексное строительство. Здесь с нуля должны возвести мини-город с инженерной, транспортной, социальной, коммунальной инфраструктурой, а также жилыми кварталами. Все эти объекты должен возвести девелопер (или несколько), который станет победителем торгов. На освоение территорий отводят от 10,5 до 13,5 года в зависимости от размеров площадки. При этом ежегодно, до момента сдачи всех объектов, инвестор будет платить миллионы рублей аренды.
Строить и благоустраивать
Всего на торги выставлено четыре лота (41,3 га, 42,6 га, 28 и 38,6 га). Каждый состоит из нескольких мелких участков. Земля находится в федеральной собственности, поэтому "продавцом" выступает институт "Дом.рф". В документации к торгам сказано, что участки расположены в непосредственной близости от Павловского тракта, окружение – другие незастроенные земли, частные дома, объекты производственно-складского назначения, аэропорт.
«Ближайшая остановка общественного транспорта – "Угольный склад" – расположена на расстоянии 550 метров. Земельные участки не огорожены, въезд на территорию осуществляется по грунтовым дорогам в удовлетворительном состоянии. Ландшафт земельных участков преимущественно ровный, отсутствуют объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры. Участки не используются», – сказано в документации к торгам.
С победителем аукциона заключат договор о комплексном развитии территории (КРТ). Это означает, что, помимо жилья, девелопер должен обеспечить участки всей инфраструктурой: коммунальной, инженерной, транспортной, социальной. И это все – в соответствии с документацией по планировке территории.
«Проектные решения документации по планировке территории подлежат обязательному письменному согласованию с АО "Дом.рф" в сроки и в порядке, предусмотренные договором о КРТ», – указано в документации к торгам.
Также говорится, что победитель должен построить:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными в жилые дома помещениями объектов социального обслуживания и/или коммерческого назначения, предусмотренные проектом планировки территории;
- объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено документацией по планировке территории в границах земельных участков;
- нежилые здания и/или сооружения социального и/или коммерческого, и/или смешанного назначения, строительство которых предусмотрено документацией по планировке территории.
В будущих жилых массивах следует выполнить благоустройство озелененных территорий (зеленых зон) общего пользования, улично-дорожной сети, объектов жилого и нежилого назначения (в том числе пешеходных зон, территорий с детскими игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха, хозяйственными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей территорий).
Миллионы в казну
В аукционной документации прописаны и требования к будущим домам. Так, у объектов, выходящих на красные линии, на первых этажах следует разместить нежилые помещения. Высота потолка в них – не менее 3,6 метра. Требуемое наличие помещений коллективного хранения – не менее 0,5 кв. метра на квартиру.
Фасады разных зданий должны гармонировать друг с другом (посредством пропорций, архитектурных решений, материалов), но быть разнообразными (для разноплановой архитектурной среды и визуального разделения зданий/корпусов). Обязательно наличие мест для размещения кондиционеров.
- Линия фасадов жилых домов должна быть прямой, использование эркеров и других дополнительных объемов на фасаде (за исключением лоджий, балконов и решеток для кондиционеров) – не более 10%.
- Колористические решения фасадов должны соответствовать окружающей застройке и проведенному ландшафтно-визуальному анализу, представленному в обосновании проектных решений объектов.
- Цвет профилей витража и окон должен соответствовать цветовому решению фасада решения, при светлом фасаде – светлый, при темном – темный.
- При проектировании фасада применять материалы, свойственные для окружающей застройки, не входящие в конфликт с окружением.
Интересно, что все участки отличаются сроком, который отводят на строительство жилья и других объектов, а также размером годовой аренды.
41,3 га – срок реализации 11,5 года, размер арендной платы – 21,17 рубля в год за квадратный метр. Это значение сохраняется на весь период. То есть ежегодно инвестор должен платить 8,7 млн рублей в госказну. За весь период девелопер заплатит 96,1 млн рублей.
38,6 га – срок реализации 13,5 года, размер арендной платы – 5,79 рубля в год за квадратный метр. То есть годовая аренда составит 2,23 млн рублей.
42,6 га – срок реализации 12,5 года, размер арендной платы – 11,33 рубля в год за квадратный метр. С учетом площади участка за год застройщик заплатит 4,8 млн рублей. За весь период – 60,3 млн рублей.
28 га – срок реализации 10,5 года, размер арендной платы – 15,98 рубля в год за квадратный метр. Размер годовой аренды – 4,47 млн рублей.
Аукционы запланированы на 3, 10 и 17 октября.
Справка
Сейчас в городе проходят общественные обсуждения правил землепользования и застройки. В документе почти 1000 га земли от аэропорта до Солнечной Поляны отданы под развитие. Большая часть мегарайона отдана под строительство производств и коммерческих объектов.
В жилой части квартала в перспективе возведут 1,2 млн квадратных метров жилья, десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест), четыре школы (1100, 1500 мест), две организации дополнительного образования детей на 550 мест, спортивный центр с бассейном и спортивными залами, поликлинику на 300 посещений в смену.
Да стройте сразу на взлетной полосе.
14:07:25 15-08-2025
Гость (08:08:51 15-08-2025) Да стройте сразу на взлетной полосе....
Селюки! Вернитесь в свои умирающие деревни! Чего вы в город поналезли?
09:06:18 15-08-2025
и получится потом как Михайловке - хрен продашь, ибо нежилая зона
13:15:08 15-08-2025
R22 (09:06:18 15-08-2025) и получится потом как Михайловке - хрен продашь, ибо нежилая... выведут в ИЖС, но дышать этими ядами выхлопов самолетов - это, конечно, мечта многих. и шум этот от шайтан-машины на взлете-посадке - тож мечтание то еще
09:13:53 15-08-2025
Ага, помнится, когда начали обновлять дорогу по ул. Юрина, была встреча с представителем власти, и там задали вопрос: не будет ли слишком много транспорта по дороге, особенно если дальше будут строить ещё дома? Чиновник ответил, что по генплану такого не предусмотрено, можно быть спокойным. Что ж, в очередной раз убеждаюсь, насколько можно верить властям.
09:14:53 15-08-2025
ну и нафига это все?а потом отходы повезут непойми куда. в барнауле,что,производство без рабочих простаивает?
09:27:41 15-08-2025
Про школы, детсады и ДПО надо честно говорить, что в обязанности девелопера их постройка не входит. А город как всегда скажет, что денег нет.
09:38:04 15-08-2025
Это же бывшие земли Росимущества. Там была запрещена любая стройка, или я ошибаюсь?
11:03:18 15-08-2025
Из всего поста-новости могу выделить только фото.
Эффектные, конечно))))))
11:13:18 15-08-2025
Сначала выносили мозги жителям Новомихайловки и Власихи на предмет ограничения этажности и приаэродромной зонности, а теперь самолёты на посадку будут между высоток заходить? А не дай бог что случится и в эти башни влетит какой-нибудь посконно-исконный суперджет? Вы что вообще творите? Вам людей не жалко? И где вся эта орава будет работать? В Шахах и Научном Городке? Или эта прорва людей поедет (встанет) в центр Барнаула как обычно?
13:16:46 15-08-2025
1 (11:13:18 15-08-2025) Сначала выносили мозги жителям Новомихайловки и Власихи на п... какие высотки то. дома частные. тое самолеты валят выхлоп и сами туда же (нидайбох конечно) - на домишки ИЖС
15:17:39 15-08-2025
1 (11:13:18 15-08-2025) Сначала выносили мозги жителям Новомихайловки и Власихи на п... посадку должны изменить на запад-восток
11:34:41 15-08-2025
население уменьшается, кто там будет жить?
11:35:10 15-08-2025
Нужно строить малоэтажную Россию: небольшие дома квадратов 100+гараж+баня/небольшой огород с городской социалкой (школы, дет. садики, поликлиники). А не бетонные клетки, в которые рождается 1 ребенок. Рождаемость/демография - на самой деле самый важный вопрос России, ибо остальные вопросы относительно легко решаемы
11:59:20 15-08-2025
Трамвай до Павловска нужен.
12:55:42 15-08-2025
Олег (11:59:20 15-08-2025) Трамвай до Павловска нужен.... метро!
13:18:30 15-08-2025
там кладбище буквально под боком
13:39:08 15-08-2025
Гость (13:18:30 15-08-2025) там кладбище буквально под боком... печеньки с карамельками бесплатные
14:20:23 15-08-2025
И не слова про паркинг подземный, опять жителям на вертолетах ездить? Слов нет, лавров правильно про таких говорит, и образования у вас "мерканьские", и думать не можут.
14:27:13 15-08-2025
Вот так и возникают всякие "Новобирюлево". Знакомый москвич говорил, что каждое утро приходится стоять в очереди 40 минут, чтобы попасть в маршрутку, которая едет час до ближайшей станции метро...
15:16:42 15-08-2025
посадку самолётов придётся менять с восток-запад на запад-восток. Удивляюсь, почему раньше этого не сделали.
19:54:56 15-08-2025
Папа (15:16:42 15-08-2025) посадку самолётов придётся менять с восток-запад на запад-во... двоечник, направление взлета- посадки зависит от направления ветра, а не от застройки.
21:51:59 15-08-2025
Надо осваивать и застраивать не только и не столько Барнаул, Алтайский край - он большой по территории, как Франция и строить надо на научной основе, а не в интересах роста прибыли...
22:23:31 15-08-2025
Валерий (21:51:59 15-08-2025) Надо осваивать и застраивать не только и не столько Барнаул,... Валера, вам бы снова в школу... И получить аттестат, а не справку "прослушал"... Площадь АК 168 т.км2. Площадь Франции 552 т.км2. (Цифры округленные.) Стыдно за вас и ваше невежество...
09:31:15 16-08-2025
Детские сады закрывают 70,71 ,говорят детей нет,а строят не понятно где и не понятно что,там ведь захоронения отходов от заводов.Не удивляемся ,что в эти детсады посетят мигрантов и будет как в Перми.Население в крае не растёт,а убивает,а девелоперы все строят,сколько в городе домов надо переселить,почему этим не заняться? Даже в центре нет красивых построек,а уж там человейники будут с клопами и тараканами.
22:10:16 16-08-2025
Интересно, как все те, кто купит там жилье, на работу в центр выезжать будут? Павлик и так половину дня стоит колом.