Земли-первопроходцы. 150 га барнаульских окраин выставили на торги под жилую застройку

Мини-город у аэропорта вырастет в течение 10–13 лет

15 августа 2025, 08:00, Алёна Жукова

Выставленные на торги участки / Фото: "Дом.рф"

Несколько огромных участков, расположенных на окраине Барнаула (между аэропортом и поселком Солнечная Поляна), выставили на аукцион под комплексное строительство. Здесь с нуля должны возвести мини-город с инженерной, транспортной, социальной, коммунальной инфраструктурой, а также жилыми кварталами. Все эти объекты должен возвести девелопер (или несколько), который станет победителем торгов. На освоение территорий отводят от 10,5 до 13,5 года в зависимости от размеров площадки. При этом ежегодно, до момента сдачи всех объектов, инвестор будет платить миллионы рублей аренды.

Строить и благоустраивать

Всего на торги выставлено четыре лота (41,3 га, 42,6 га, 28 и 38,6 га). Каждый состоит из нескольких мелких участков. Земля находится в федеральной собственности, поэтому "продавцом" выступает институт "Дом.рф". В документации к торгам сказано, что участки расположены в непосредственной близости от Павловского тракта, окружение – другие незастроенные земли, частные дома, объекты производственно-складского назначения, аэропорт.

«Ближайшая остановка общественного транспорта – "Угольный склад" – расположена на расстоянии 550 метров. Земельные участки не огорожены, въезд на территорию осуществляется по грунтовым дорогам в удовлетворительном состоянии. Ландшафт земельных участков преимущественно ровный, отсутствуют объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры. Участки не используются», – сказано в документации к торгам.

С победителем аукциона заключат договор о комплексном развитии территории (КРТ). Это означает, что, помимо жилья, девелопер должен обеспечить участки всей инфраструктурой: коммунальной, инженерной, транспортной, социальной. И это все – в соответствии с документацией по планировке территории.

«Проектные решения документации по планировке территории подлежат обязательному письменному согласованию с АО "Дом.рф" в сроки и в порядке, предусмотренные договором о КРТ», – указано в документации к торгам.

Также говорится, что победитель должен построить:

многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными в жилые дома помещениями объектов социального обслуживания и/или коммерческого назначения, предусмотренные проектом планировки территории;

объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено документацией по планировке территории в границах земельных участков;

нежилые здания и/или сооружения социального и/или коммерческого, и/или смешанного назначения, строительство которых предусмотрено документацией по планировке территории.

В будущих жилых массивах следует выполнить благоустройство озелененных территорий (зеленых зон) общего пользования, улично-дорожной сети, объектов жилого и нежилого назначения (в том числе пешеходных зон, территорий с детскими игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха, хозяйственными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей территорий).

Миллионы в казну

В аукционной документации прописаны и требования к будущим домам. Так, у объектов, выходящих на красные линии, на первых этажах следует разместить нежилые помещения. Высота потолка в них – не менее 3,6 метра. Требуемое наличие помещений коллективного хранения – не менее 0,5 кв. метра на квартиру.

Фасады разных зданий должны гармонировать друг с другом (посредством пропорций, архитектурных решений, материалов), но быть разнообразными (для разноплановой архитектурной среды и визуального разделения зданий/корпусов). Обязательно наличие мест для размещения кондиционеров.

Линия фасадов жилых домов должна быть прямой, использование эркеров и других дополнительных объемов на фасаде (за исключением лоджий, балконов и решеток для кондиционеров) – не более 10%.

Колористические решения фасадов должны соответствовать окружающей застройке и проведенному ландшафтно-визуальному анализу, представленному в обосновании проектных решений объектов.

Цвет профилей витража и окон должен соответствовать цветовому решению фасада решения, при светлом фасаде – светлый, при темном – темный.

При проектировании фасада применять материалы, свойственные для окружающей застройки, не входящие в конфликт с окружением.

Интересно, что все участки отличаются сроком, который отводят на строительство жилья и других объектов, а также размером годовой аренды.

41,3 га – срок реализации 11,5 года, размер арендной платы – 21,17 рубля в год за квадратный метр. Это значение сохраняется на весь период. То есть ежегодно инвестор должен платить 8,7 млн рублей в госказну. За весь период девелопер заплатит 96,1 млн рублей.



38,6 га – срок реализации 13,5 года, размер арендной платы – 5,79 рубля в год за квадратный метр. То есть годовая аренда составит 2,23 млн рублей.



42,6 га – срок реализации 12,5 года, размер арендной платы – 11,33 рубля в год за квадратный метр. С учетом площади участка за год застройщик заплатит 4,8 млн рублей. За весь период – 60,3 млн рублей.



28 га – срок реализации 10,5 года, размер арендной платы – 15,98 рубля в год за квадратный метр. Размер годовой аренды – 4,47 млн рублей.

Аукционы запланированы на 3, 10 и 17 октября.

Справка

Сейчас в городе проходят общественные обсуждения правил землепользования и застройки. В документе почти 1000 га земли от аэропорта до Солнечной Поляны отданы под развитие. Большая часть мегарайона отдана под строительство производств и коммерческих объектов.

В жилой части квартала в перспективе возведут 1,2 млн квадратных метров жилья, десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест), четыре школы (1100, 1500 мест), две организации дополнительного образования детей на 550 мест, спортивный центр с бассейном и спортивными залами, поликлинику на 300 посещений в смену.