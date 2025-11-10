"Жаль рыбу и птиц!" Жители Бийска заметили жидкость, похожую на мазут, в реке Бия
Пятно распространилось вдоль берега возле школы в Сорокино
10 ноября 2025, 13:15, ИА Амител
Жительница Бийска сообщила о сливе неизвестного вещества в реку Бия. По ее словам, 7 ноября в воду попала жидкость, похожая на мазут. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".
Видео, снятое возле школы в Сорокино, показывает, как вещество растекается по поверхности воды. Очевидцы отмечают, что пятно распространилось вдоль берега.
Автор обращения попросила привлечь внимание общественности и экологических служб к инциденту, чтобы установить источник загрязнения.
«Жаль рыбу и птиц», – написала участница Telegram-канала.
Информация о возможных проверках со стороны природоохранных ведомств пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в Родинском районе Алтайского края река Кучук изменила цвет на розовый, что привело к массовой гибели рыбы. Местные жители жаловались на сильный химический запах в районе загрязнения.
