"Жаль рыбу и птиц!" Жители Бийска заметили жидкость, похожую на мазут, в реке Бия

Пятно распространилось вдоль берега возле школы в Сорокино

10 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Жительница Бийска сообщила о сливе неизвестного вещества в реку Бия. По ее словам, 7 ноября в воду попала жидкость, похожая на мазут. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".

Видео, снятое возле школы в Сорокино, показывает, как вещество растекается по поверхности воды. Очевидцы отмечают, что пятно распространилось вдоль берега.

Автор обращения попросила привлечь внимание общественности и экологических служб к инциденту, чтобы установить источник загрязнения.

«Жаль рыбу и птиц», – написала участница Telegram-канала.

Информация о возможных проверках со стороны природоохранных ведомств пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Родинском районе Алтайского края река Кучук изменила цвет на розовый, что привело к массовой гибели рыбы. Местные жители жаловались на сильный химический запах в районе загрязнения.