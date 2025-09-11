Женщина отправилась на принудительные работы за долги по алиментам в Алтайском крае

Она уже была ранее привлечена к административной ответственности

11 сентября 2025, 13:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд вынес приговор жительнице Табунского района за неуплату алиментов в пользу своей десятилетней дочери.

Как уточнили в прокуратуре региона, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности, однако продолжала уклоняться от выплат. В период с февраля по июнь 2025 года она не перечислила положенные алименты, сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.

«Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе расследования и судебного разбирательства вина женщины была подтверждена», – отметили в ведомстве.

Суд назначил ей наказание в виде пяти месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что жительницу Барнаула суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.