Женщина отправилась на принудительные работы за долги по алиментам в Алтайском крае
Она уже была ранее привлечена к административной ответственности
11 сентября 2025, 13:20, ИА Амител
В Алтайском крае суд вынес приговор жительнице Табунского района за неуплату алиментов в пользу своей десятилетней дочери.
Как уточнили в прокуратуре региона, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности, однако продолжала уклоняться от выплат. В период с февраля по июнь 2025 года она не перечислила положенные алименты, сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.
«Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе расследования и судебного разбирательства вина женщины была подтверждена», – отметили в ведомстве.
Суд назначил ей наказание в виде пяти месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Ранее сообщалось, что жительницу Барнаула суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.
13:26:11 11-09-2025
"В период с февраля по июнь 2025 года ...сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей."
больше 100 тыр в месяц???
это чтош она полмульта в месяц зарабатывает?
15:49:57 11-09-2025
Musik (13:26:11 11-09-2025) "В период с февраля по июнь 2025 года ...сумма задолженности... Скорей всего нигде официально не работала. Для безработных расчет алиментов производится на основании средней заработной платы по России.
16:13:38 11-09-2025
У нас часто очень интересно алименты считают! А вообще пока будут алименты, а не хорошие пособия рождаемость не поднимется!
00:05:51 12-09-2025
Гость (16:13:38 11-09-2025) У нас часто очень интересно алименты считают! А вообще пока ... В период с февраля по июнь 2025 года она не перечислила положенные алименты, сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.
Считаем. Алименты на 1-го ребенка - 25%. Начислено 700 000. Значит доход 2 800 000 р. С февраля по июнь 4 месяца. Значит доход в месяц 700 000.
Это ж где, болезная, ты видала такую среднюю заработную плату по России?
21:39:18 11-09-2025
Есть же отказницы, с которых государство ничего не взыскивает и просто-напросто, лишив материнских прав, берёт их детей под свою, "отеческую" опеку! Почему бы данную злостную неплательщицу алиментов не причислить к такого рода "гражданкам" и не оставить в покое как экс-"мамашу", открестившуюся от дочурки под роспись, т.е. официально?