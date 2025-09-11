НОВОСТИОбщество

Женщина отправилась на принудительные работы за долги по алиментам в Алтайском крае

Она уже была ранее привлечена к административной ответственности

11 сентября 2025, 13:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Алтайском крае суд вынес приговор жительнице Табунского района за неуплату алиментов в пользу своей десятилетней дочери.

Как уточнили в прокуратуре региона, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности, однако продолжала уклоняться от выплат. В период с февраля по июнь 2025 года она не перечислила положенные алименты, сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.

«Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе расследования и судебного разбирательства вина женщины была подтверждена», – отметили в ведомстве.

Суд назначил ей наказание в виде пяти месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что жительницу Барнаула суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Алименты Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

13:26:11 11-09-2025

"В период с февраля по июнь 2025 года ...сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей."
больше 100 тыр в месяц???
это чтош она полмульта в месяц зарабатывает?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1111

15:49:57 11-09-2025

Musik (13:26:11 11-09-2025) "В период с февраля по июнь 2025 года ...сумма задолженности... Скорей всего нигде официально не работала. Для безработных расчет алиментов производится на основании средней заработной платы по России.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:38 11-09-2025

У нас часто очень интересно алименты считают! А вообще пока будут алименты, а не хорошие пособия рождаемость не поднимется!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:05:51 12-09-2025

Гость (16:13:38 11-09-2025) У нас часто очень интересно алименты считают! А вообще пока ... В период с февраля по июнь 2025 года она не перечислила положенные алименты, сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.

Считаем. Алименты на 1-го ребенка - 25%. Начислено 700 000. Значит доход 2 800 000 р. С февраля по июнь 4 месяца. Значит доход в месяц 700 000.

Это ж где, болезная, ты видала такую среднюю заработную плату по России?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:18 11-09-2025

Есть же отказницы, с которых государство ничего не взыскивает и просто-напросто, лишив материнских прав, берёт их детей под свою, "отеческую" опеку! Почему бы данную злостную неплательщицу алиментов не причислить к такого рода "гражданкам" и не оставить в покое как экс-"мамашу", открестившуюся от дочурки под роспись, т.е. официально?

  -7 Нравится
Ответить
