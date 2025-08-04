Женщины впервые за пять лет обогнали мужчин на рынке труда

Девушки предпочитают высокой заработной плате гибкий график

04 августа 2025, 11:21, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Женщины в России в июне 2025 года впервые за последние пять лет стали находить работу быстрее мужчин, сообщают "Известия" со ссылкой на Росстат.

Среднее время трудоустройства для женщин составило пять месяцев и три дня – на четыре дня меньше, чем у мужчин. Предыдущая ситуация была обратной: работодатели предпочитали нанимать мужчин, опасаясь возникновения декретных отпусков и перерывов в карьере сотрудниц.

По мнению экспертов, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, усиленный кадровый дефицит вынуждает компании активнее рассматривать кандидатуры женщин. Во-вторых, соискательницы чаще соглашаются на меньшую заработную плату в обмен на гибкий график. Кроме того, на рынке труда растет спрос на специальности в тех областях, где традиционно преобладают женщины: в медицине, образовании, туризме.

«При этом, несмотря на более быстрое трудоустройство, мужчины по-прежнему зарабатывают больше: в 2023 году разница в доходах составила 27%. По мнению специалистов, это может быть связано с нехваткой кадров в высокооплачиваемых "мужских" отраслях, включая оборонную промышленность», – отмечает издание.

В целом средний срок поиска работы в России сократился до пяти месяцев – это на два месяца меньше, чем десять лет назад. Быстрее всего сейчас устраиваются в промышленности, логистике и телекоммуникациях, на остальные вакансии ищут выпускников вузов и маркетологов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России приблизилась к 100 тыс. рублей.