Житель Алтайского края задолжал 13-летнему сыну 270 тыс. рублей и попал за решетку
Ранее неплательщику назначали обязательные работы
24 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
В Алтайском крае осудили жителя Тальменского района за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
По данным ведомства, мужчина систематически уклонялся от исполнения обязательств по выплате алиментов 13-летнему ребенку. Сумма задолженности достигла 270 тысяч рублей.
«Ранее неплательщика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, назначив обязательные работы. Однако после отбытия наказания он не предпринял мер к погашению долга», – отметили в ведомстве.
В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приставы продолжают работу по взысканию задолженности.
07:02:40 25-09-2025
Алименты должны быть отменены в условиях острого демографического кризиса.
07:30:10 25-09-2025
Плати давай. С паршивой овцы хоть шерсти клок. (с)
16:52:07 25-09-2025
Дядя Петя, ты дурак? Какая женщина согласится рожать, зная, что ее в любой момент могут кинуть с ребенком в никуда?
Дядя Петя, ты дурак? Какая женщина согласится рожать, зная, что ее в любой момент могут кинуть с ребенком в никуда?