Житель Алтайского края задолжал 13-летнему сыну 270 тыс. рублей и попал за решетку

Ранее неплательщику назначали обязательные работы

24 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Мужчина возле детской площадки / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Алтайском крае осудили жителя Тальменского района за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

По данным ведомства, мужчина систематически уклонялся от исполнения обязательств по выплате алиментов 13-летнему ребенку. Сумма задолженности достигла 270 тысяч рублей.

«Ранее неплательщика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, назначив обязательные работы. Однако после отбытия наказания он не предпринял мер к погашению долга», – отметили в ведомстве.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приставы продолжают работу по взысканию задолженности.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор жительнице Табунского района за неуплату алиментов в пользу своей десятилетней дочери.

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Милонов предложил запрещать песни и выступления звезд, не платящих алименты

Он также отметил, что подобные меры должны стать эффективным инструментом воздействия на недобросовестных родителей
Алтайский край

Комментарии 3

Гость

07:02:40 25-09-2025

Алименты должны быть отменены в условиях острого демографического кризиса.

Гость

07:30:10 25-09-2025

Гость (07:02:40 25-09-2025) Алименты должны быть отменены в условиях острого демографиче... Плати давай. С паршивой овцы хоть шерсти клок. (с)

Гость

16:52:07 25-09-2025

Гость (07:02:40 25-09-2025) Алименты должны быть отменены в условиях острого демографиче...
Дядя Петя, ты дурак? Какая женщина согласится рожать, зная, что ее в любой момент могут кинуть с ребенком в никуда?

