Житель Новосибирска пожаловался на соседа, после выходки которого его дочери стало плохо
Попытки поговорить с соседом успеха не принесли
20 октября 2025, 15:30, ИА Амител
Житель Новосибирска пожаловался на неадекватного соседа, который терроризирует его семью. Об этом пишет "КП-Новосибирск".
36-летний Андрей* рассказал, что после переезда в новую съемную квартиру летом 2025 года их спокойная жизнь закончилась. Под квартирой живет мужчина по имени Егор*, который регулярно устраивает шум и бьет по потолку железной палкой, пугая маленькую дочь Андрея.
«Сначала мы с женой сами опешили от неожиданности, – вспоминает мужчина. – А дочка расплакалась, сердце у нее колотилось, будто выскочит».
Попытки поговорить с соседом успеха не принесли – дверь он не открыл, а позже в телефонном разговоре заявил, что "будет продолжать стучать, потому что сверху громко ходят". Даже после объяснений, что речь идет о четырехлетнем ребенке, мужчина не унялся.
«Я сказал: "Зачем вы опять стучите, мой ребенок боится, ей плохо!" А он ответил: "Мне наплевать на твоего ребенка, я буду продолжать!"» – рассказал Андрей.
По его словам, постоянный стресс и страх привели к тому, что у девочки появились проблемы со здоровьем: врачи диагностировали блефарит и повышенное давление. Малышке теперь нельзя выходить на улицу.
Отец собирается обратиться к участковому, чтобы положить конец издевательствам.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура начала проверку, после того как в Сеть попало видео, где житель Ревды угрожает жене ножом на глазах у детей. Инцидент произошел в многодетной семье, где воспитываются семеро детей – четверо от первого брака женщины и трое общих.
*Имена изменены
15:36:21 20-10-2025
Нужно жаловаться хозяину квартиры. ( он еще налоги не платит), а потом дальше
15:55:38 20-10-2025
Незнакомка (15:36:21 20-10-2025) Нужно жаловаться хозяину квартиры. ( он еще налоги не платит... так это хозяин . Он головой поехал
15:47:16 20-10-2025
решение на поверхности - тоже настучать
16:52:26 20-10-2025
Гость (15:47:16 20-10-2025) решение на поверхности - тоже настучать ... Ну присядет папаня тогда щас в подъездах везде камеры , в итоге мать будет с ребенком одна в квартире слушать как сосед снизу продолжает долбить палкой пока батя чалится, годный совет.
15:50:40 20-10-2025
""А дочка расплакалась, сердце у нее колотилось, будто выскочит"" - у живого человека сердце колотится, у неживого не колотится. Андрюша вообще хочет чтобы было как?
Что сложного взять железную палку и бить по полу? Я всегда так делаю.
15:54:43 20-10-2025
Пусть снимет другую квартиру.
16:32:07 20-10-2025
да просто можно все решить. дверь ему краской облить а когда он с палкой придет вас бить и начнет выносить вам дверь а потом забежит бить его встретят 5 добрых молодцев и тоже с палками. И юридически он напал на вас будет считаться
17:06:24 20-10-2025
Гость (16:32:07 20-10-2025) да просто можно все решить. дверь ему краской облить а когда... А потом он придет со стволом и 5 добрых молодцев засунут свои палки друг-другу в зад, а хозяева квартиры получат пулю. Вы к этому подстрекаете ? Народ разный есть, не провоцируйте
13:15:39 21-10-2025
Гость (17:06:24 20-10-2025) А потом он придет со стволом и 5 добрых молодцев засунут сво... а у тех с палками молодцев пара гранат окажется в кармане. Ух и винегрет будет
16:51:20 20-10-2025
У меня такие шумные соседи сверху , ходят на пятках и прыгают (вечерняя часовая гимнастика) с 23 до 24 часов ночи. Просьба купить ковры или был готов сделать им шумоизоляцию пола за свой счёт(не стали даже отвечать на мое предложение).
Сьемщикам нужно съезжать где шумоизоляция лучше , чел явно доведён шумом от них , смысл ему стучать по потолку шваброй . По этом он собственник своей квартиры а они Сьемщики .
16:57:03 20-10-2025
Я на первом, на втором ходит квартирант, его не слышно. На третьем 100 кг пенсионер ходит его слышно. На до мной кому только квартиру не сдавали:цыганам,деревенским алкашам, сейчас северянам. 3 месяца работают, месяц пьют и опять на работу едут.
17:04:23 20-10-2025
Ну тут все явно неоднозначно. Дети бывают так скачут, с таким грохотом, что палкой не только по потолку хочется постучать, а по голове этим детям и особенно их родителям, которые никак не следят за поведением своих детей и абсолютно наплевали на тех кто живет ниже.
Так что все неоднозначно тут, может и мужик конечно долбанутый, а может все как раз наоборот.
Мне если ночью вот так сверху будет кто-то скакать - я пойду и табло разобью таким соседям сверху, однозначно. Днем ладно еще, можно с пониманием отнестись, хотя тоже до определенного предела.
19:39:16 20-10-2025
Гость (17:04:23 20-10-2025) Ну тут все явно неоднозначно. Дети бывают так скачут, с таки... Ох уж эти мамкины боевики... Табло он разобъет... Сидишь тише воды, ниже травы, вот и сиди.
18:14:31 20-10-2025
Без причины никто колотить не будет. Ваш ребёнок, наверно, достал уже, с себя начните. Вот у нас такие же живут - ребёнок 24/7 бегает, прыгает, орёт. Понятно, родителям своё дитятко не мешает, а каково соседям? На просьбы потише себя вести, не реагируют, наоборот ещё больше стараются шуметь. И как быть?
20:40:12 20-10-2025
Ну понятно. Детным же сейчас все позволенно! Такие сказки насочиняют!
20:47:28 20-10-2025
Блефарит?! От испуга? Повеселили
00:28:38 21-10-2025
Ребёнка учите ходить бесшумно. Это можно в игровой форме сделать. Типа, в джунглях ходить надо тихо, иначе пантера услышит и тебя на куски разорвёт. Сразу от блефарита излечитесь, что бы это ни значило.
06:56:42 21-10-2025
Деревенские квартиросъёмщики привыкли в хлеву топать без ограничений. Ребёнка учите ходить тише, не на пятках.
12:42:42 21-10-2025
в советское время строители были не дураки - делали полы на лагах, чтобы соседям не мешать. сейчас же все умные - кинут дешевый ламинат без нормальных подложек и топают по головам соседей.
13:01:07 21-10-2025
Гость (12:42:42 21-10-2025) в советское время строители были не дураки - делали полы на лагах Это точно! "Дедовские деревяшки", как пренебрежительно называет деревянные полы ничего не понимающая и не знающая молодёжь, реально были реально работающей системой шумоподавления. Причём очень простой и эффективной. И это знали уже в 19 веке, чем активно и пользовались.
19:22:55 21-10-2025
(Даже после объяснений, что речь идет о четырехлетнем ребенке, мужчина не унялся.)
Всё что нужно знать, типичные яжеродители прикрывающиеся своей дитяткой, вместо нормального воспитания решили а чо такова.
Нет чтобы объяснить 4 летке что под нами живут люди, не прыгай не топай и так далее, а они в стойку, ну этожеребенок ему надо развиваться, бесят меня такие люди нарожают личинок а воспитанием не занимаются.
Им же не мешает а то что скачки их дитятки досаждают соседям им плевать, зато вон как возмутились когда Егор стал по потолку стучать, ишь отмазку придумали у дитятки с сердечком проблемы, чет проблемы с сердцем не мешают скакать по полу.
Вечно детьми прикрываются, стоит Егору включить громко музыку, днем конечно.
Так эти же яжеродители прибегут возмущаться мол дитятке днем спать мешают.
Люди очнитесь 21 век, где ваши мозги в конце то концов, завели детей прекрасно, дети счастье не спорю, но элементарное воспитание можно же организовать, я понимаю у маленьких детей энергия прет и девать некуда.
Ну если скачет днем сходите на улицу погуляйте, капризничает ну так придумайте как развлечь.
Куча детских центров с игрушками и аттракционами и прочее, ах ребенку скучно, конечно проще сидя дома слушать топот маленьких ножек и визги маленького горлышка.
А на возмущения соседей отмазываться и прикрываться детьми, а если у Егора точно так же начнут дети скакать или Егор захочет на барабанах поиграть, вы же будете орать во всё горло что бум бум бум вам мешает.
Кто жил над музыкантами или под ними прекрасно меня поймут, как хорошо слышно долбежку барабанов.
23:36:20 21-10-2025
Максим (19:22:55 21-10-2025) (Даже после объяснений, что речь идет о четырехлетнем ребенк... Согласен, 4 года уже вменяемый возраст для ребёнка с нормальным развитием (не солнечного, ткскзть). Раньше в 4 года уже с отцом в поле бы сеял, и уж точно бесцельно не топал пятками над головами соседей, берёг бы силы и натруженные ноги.