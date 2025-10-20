Житель Новосибирска пожаловался на соседа, после выходки которого его дочери стало плохо

Попытки поговорить с соседом успеха не принесли

Житель Новосибирска пожаловался на неадекватного соседа, который терроризирует его семью. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

36-летний Андрей* рассказал, что после переезда в новую съемную квартиру летом 2025 года их спокойная жизнь закончилась. Под квартирой живет мужчина по имени Егор*, который регулярно устраивает шум и бьет по потолку железной палкой, пугая маленькую дочь Андрея.

«Сначала мы с женой сами опешили от неожиданности, – вспоминает мужчина. – А дочка расплакалась, сердце у нее колотилось, будто выскочит».

Попытки поговорить с соседом успеха не принесли – дверь он не открыл, а позже в телефонном разговоре заявил, что "будет продолжать стучать, потому что сверху громко ходят". Даже после объяснений, что речь идет о четырехлетнем ребенке, мужчина не унялся.

«Я сказал: "Зачем вы опять стучите, мой ребенок боится, ей плохо!" А он ответил: "Мне наплевать на твоего ребенка, я буду продолжать!"» – рассказал Андрей.

По его словам, постоянный стресс и страх привели к тому, что у девочки появились проблемы со здоровьем: врачи диагностировали блефарит и повышенное давление. Малышке теперь нельзя выходить на улицу.

Отец собирается обратиться к участковому, чтобы положить конец издевательствам.

*Имена изменены