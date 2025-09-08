Житель Рубцовска перевел 105 тысяч рублей "спасателям денежных средств"

Мужчина поверил аферистам и испугался за свои сбережения

08 сентября 2025, 10:23, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 35-летнего жителя Рубцовска под предлогом продления договора с оператором сотовой связи, сообщает региональное МВД.

«На мобильный телефон поступил звонок от незнакомки, которая представилась менеджером сотовой компании. Сообщила, что договор клиента на номер телефона истекает, в связи с этим необходимо его продлить. В противном случае отключат от услуг в ближайшее время», – рассказали в ведомстве.

Для "продления договора" необходимо было продиктовать код из СМС, что мужчина и сделал.

После ему позвонила якобы сотрудница портала "Госуслуг" и пояснила, что мошенники получили доступ к личному кабинету и необходимо срочно перевести все деньги на "безопасный счет".

«Испугавшись за свои сбережения, рубцовчанин перевел 105 тысяч рублей. После перевода денег связь со "спасателями денежных средств" была потеряна», – отметили в МВД.

