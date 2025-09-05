Житель Тюмени поджег свою одежду и кувалдой разгромил чужую машину. Видео

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии

05 сентября 2025, 17:31, ИА Амител

Мужчина поджег свою одежду / Кадр из видео: Ural Mash

В Тюмени 40-летний мужчина устроил дебош у спортзала на улице Гнаровской. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Накануне он пришел в зал и в агрессивной форме потребовал, чтобы к нему вышла тренер. Персонал вызвал Росгвардию, однако пока силовики оформляли документы, нарушитель успел скрыться.

«Утром мужчина вернулся к зданию спорткомплекса. Он разделся прямо на улице, сложил одежду в кучу и поджег ее, после чего взялся за кувалду и разбил припаркованный рядом автомобиль», – сообщает Telegram-канал.

