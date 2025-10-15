Жители Алтайского края не спешат сдавать жилье семьям, если за него "платят" власти
С начала года мерой воспользовались только 35 семей
15 октября 2025, 06:40, ИА Амител
С 1 января 2025 года в Алтайском крае заработали новые меры поддержки молодых семей. Среди них есть и ежемесячная компенсация аренды жилья. Получить ее могут супруги даже с одним ребенком. Однако собственники квартир неохотно заключают договоры с семьями, когда узнают об участии в сделке государства. Об этом журналистам 14 октября в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра социальной защиты Алтайского края Алена Кашлева.
С января в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости на 2025–2027 годы введены дополнительные меры социальной поддержки для молодых семей Алтайского края. При рождении одного ребенка власти компенсируют не более семи тысяч рублей за аренду квартиры ежемесячно (что считается половиной от суммы съема жилья). Семье с двумя и более детьми выплачивают максимум 14 тысяч рублей (75% от общей суммы съема жилья).
По данным регионального Минсоцзащиты, с начала 2025 года компенсацию найма оформили 35 семей. Еще четыре молодые семьи с детьми подали заявление и получат помощь уже в ближайшее время. В 2025 году на данную меру поддержки направили 2,4 миллиона рублей из регионального бюджета.
Алена Кашлева посетовала, что количество семей, желающих получить помощь, могло быть больше. Дело в том, что владельцы квартир не идут на "контакт", когда узнают об участии государства в договоре аренды.
«Мы проводим разъяснительную работу, в том числе через СМИ, пытаемся объяснить людям, что мы не проводим какую-то правовую экспертизу договора о найме. Нам это неинтересно. К сожалению, не все готовы предоставлять недвижимость в аренду на трехлетний срок. Договор найма может быть подписан с юридическим или физическим лицом», – объяснила замминистра.
07:03:46 15-10-2025
Наш арендодатель за год два раза цены поднимал. Цены на ЖКХ постоянно поднимают.
А тут три года...
Да и налоги от сдачи квартиры,наверное,многие не платят.
А тут придется...
07:17:20 15-10-2025
Никто не хочет добровольно играть в карты с шулером
07:20:07 15-10-2025
Так 7000 половина
07:45:02 15-10-2025
Ну гадкая картинка от кандинского!
08:00:07 15-10-2025
Никогда не сдам жилье семьые с детьми!!! А многодетным и подавно. И другим не советую..
16:40:45 15-10-2025
Гость (08:00:07 15-10-2025) Никогда не сдам жилье семьые с детьми!!! А многодетным и под... я сдаю, но дороже. в чем проблема то
09:00:12 15-10-2025
там будет официальный договор, через мфц, который в случае чего. при многодетности квартиросъемщика, расторгнут не так-то просто будет.
поэтому никому это не надо
09:16:30 15-10-2025
Гость (09:00:12 15-10-2025) там будет официальный договор, через мфц, который в случае ч... Там все гораздо интереснее. Арендатор имеет право прописать в арендованной квартире ребенка... та-дам... без согласия владельца квартиры. Этот пункт или уже действует, или вот-вот начнет. А потом ты этого ребенка не сможешь выписать, если у родителей будет некуда съехать. И будут они жить в твоей квартире вечно, мотивируя это тем, что им с дитем некуда податься. Так что дураков сдавать квартиры семьям с детьми скоро вообще не останется.