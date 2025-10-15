Жители Алтайского края не спешат сдавать жилье семьям, если за него "платят" власти

С начала года мерой воспользовались только 35 семей

15 октября 2025, 06:40, ИА Амител

Молодая семья отдает деньги за аренду квартиры / Фото: создано в нейросети Kandinsky

С 1 января 2025 года в Алтайском крае заработали новые меры поддержки молодых семей. Среди них есть и ежемесячная компенсация аренды жилья. Получить ее могут супруги даже с одним ребенком. Однако собственники квартир неохотно заключают договоры с семьями, когда узнают об участии в сделке государства. Об этом журналистам 14 октября в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра социальной защиты Алтайского края Алена Кашлева.

С января в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости на 2025–2027 годы введены дополнительные меры социальной поддержки для молодых семей Алтайского края. При рождении одного ребенка власти компенсируют не более семи тысяч рублей за аренду квартиры ежемесячно (что считается половиной от суммы съема жилья). Семье с двумя и более детьми выплачивают максимум 14 тысяч рублей (75% от общей суммы съема жилья).

По данным регионального Минсоцзащиты, с начала 2025 года компенсацию найма оформили 35 семей. Еще четыре молодые семьи с детьми подали заявление и получат помощь уже в ближайшее время. В 2025 году на данную меру поддержки направили 2,4 миллиона рублей из регионального бюджета.

Алена Кашлева посетовала, что количество семей, желающих получить помощь, могло быть больше. Дело в том, что владельцы квартир не идут на "контакт", когда узнают об участии государства в договоре аренды.

«Мы проводим разъяснительную работу, в том числе через СМИ, пытаемся объяснить людям, что мы не проводим какую-то правовую экспертизу договора о найме. Нам это неинтересно. К сожалению, не все готовы предоставлять недвижимость в аренду на трехлетний срок. Договор найма может быть подписан с юридическим или физическим лицом», – объяснила замминистра.

Подробнее о том, как работает мера поддержки, читайте в нашем материале.