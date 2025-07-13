Жители алтайского райцентра на весь день останутся без света

Отключение затронет более 30 улиц

13 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В райцентре Мамонтовского района Алтайского края 15 июля отключат электроэнергию, предупредили в местной администрации.

В Мамонтово будут проводить монтажные работы на высоковольтных линиях и менять опоры. В связи с этим света не будет с 09:00 до 17:00 по улицам Береговой, Бутырской, Западной, Колхозной и многим другим.

Список адресов:

Источник: t.me/mamontovo_official

