Жители алтайского райцентра на весь день останутся без света

Отключение затронет более 30 улиц

13 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В райцентре Мамонтовского района Алтайского края 15 июля отключат электроэнергию, предупредили в местной администрации.

В Мамонтово будут проводить монтажные работы на высоковольтных линиях и менять опоры. В связи с этим света не будет с 09:00 до 17:00 по улицам Береговой, Бутырской, Западной, Колхозной и многим другим.

Список адресов:

Источник: t.me/mamontovo_official

В июне в селе Крестьянка Мамонтовского района загорелась сухая трава из-за заискрившего трансформатора. Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.

Алтайский край отключения

Комментарии 4

Гость
Гость

07:26:21 13-07-2025

Ничего страшного! Большинство жителей страны уже десятый день практически без мобильного интернета. Чтобы больше недовольных происходящим.

Гость
Гость

16:11:07 13-07-2025

Гость (07:26:21 13-07-2025) Ничего страшного! Большинство жителей страны уже десятый ден... Мобильный Инет совсем не интересует (зачем за рулем инет?, чтоб в лоб встречным влетать), домашний или на работе - да

Александр
Александр

08:00:02 13-07-2025

не понос так золотуха...

Олег
Олег

10:33:40 13-07-2025

В селе Мамонтово отключат электроэнергию - вся новость.
Буков то понакарябали...

