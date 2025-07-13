Жители алтайского райцентра на весь день останутся без света
Отключение затронет более 30 улиц
13 июля 2025, 07:00, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В райцентре Мамонтовского района Алтайского края 15 июля отключат электроэнергию, предупредили в местной администрации.
В Мамонтово будут проводить монтажные работы на высоковольтных линиях и менять опоры. В связи с этим света не будет с 09:00 до 17:00 по улицам Береговой, Бутырской, Западной, Колхозной и многим другим.
Список адресов:
В июне в селе Крестьянка Мамонтовского района загорелась сухая трава из-за заискрившего трансформатора. Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.
07:26:21 13-07-2025
Ничего страшного! Большинство жителей страны уже десятый день практически без мобильного интернета. Чтобы больше недовольных происходящим.
16:11:07 13-07-2025
Гость (07:26:21 13-07-2025) Ничего страшного! Большинство жителей страны уже десятый ден... Мобильный Инет совсем не интересует (зачем за рулем инет?, чтоб в лоб встречным влетать), домашний или на работе - да
08:00:02 13-07-2025
не понос так золотуха...
10:33:40 13-07-2025
В селе Мамонтово отключат электроэнергию - вся новость.
Буков то понакарябали...