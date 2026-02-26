Пострадавший может взыскать не только затраты на лечение

26 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Сильный гололед после оттепели / Фото: amic.ru

Россияне, пострадавшие из‑за гололеда, вправе требовать денежной компенсации. Они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за период нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что закон полностью защищает права пострадавших, ведь ответственность за безопасность территории всегда лежит на конкретных лицах.

«За двор многоквартирного дома отвечает управляющая компания. За территорию у магазина или торгового центра — собственник или арендатор. За тротуары, парки и остановки — городская администрация. В каждом случае есть тот, кто обязан был очистить или посыпать дорожку, но не сделал этого», — пояснил Свищев.

Депутат обратил внимание на ключевые нормы Гражданского кодекса РФ: статьи 1064 и 1085 прямо предусматривают право граждан на полное возмещение вреда, причиненного здоровью.

При этом, как подчеркнул Свищев, судебная практика подтверждает реальность компенсаций:

«Я изучил судебную практику, суды сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей. Это не просто "компенсация", это реальные деньги, которые помогают вернуться к нормальной жизни».

Чтобы получить возмещение, необходимо соблюсти процедуру. Для начала сделать фото места, где человек поскользнулся на гололеде. Далее зафиксировать показания свидетелей и сохранить все чеки, связанные с лечением и реабилитацией.

Кроме того, Дмитрий Свищев не исключил возможности проработки вопроса об индексации сумм возмещения вреда здоровью пропорционально росту прожиточного минимума — такая норма предусмотрена статьей 1091 ГК РФ.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина поскользнулась на льду и получила серьезные травмы. Родственники искали очевидцев и видеозапись произошедшего, если она имеется.