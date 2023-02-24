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Жительница Барнаула пожаловалась на службу отлова собак, которая поймала ее животное

По словам женщины, их питомец с ошейником выбежал с территории частного дома, после чего его поймали и хотели увезти

24 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители частного сектора Барнаула пожаловались на службу по отлову собак, сотрудники которой "поймали" их питомца. Как сообщает паблик "Чёрное и белое Барнаул", инцидент произошёл возле дома под номером № 35 на улице Циолковского.

Конфликт случился утром 23 февраля. По словам местной жительницы, собака выбежала за ограду и её сразу поймали сотрудники службы отлова. Хозяева быстро среагировали и пошли забирать животное.

"Женщина из питомника вела себя неадекватно, пихала супруга, выводила на эмоции, так как он забрал нашу собаку с клетки", – заявила она.

Автор публикации подчёркивает, что их собака "не бегает постоянно по улице". Вместе с тем комментаторы выступили на стороне службы отлова, заявив, что животное не должно выбегать на улицу, даже в ошейнике. 

Комментарии 15

  • Выбежала собака?. Отловите хозяина!
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Если собаку вернули пусть хозяйку стерилизуют
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно, что поймали.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • с ошейником выбежал с территории частного дома - с ошейником, но без намордника. Ошейник ребенка не защитит. Не досмотрели за собакой, но к службе отлова нет вопросов. Хорошо что успели разобраться, но урок тоже хороший. И служба отлова сработала, что не всегда бывает
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё и жаловаться совесть позволяет....
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно сделали, пусть не самовыгул выпускают, а сами с ними ходят гулять с ошейником и намордником, а то привыкли выпускать собаку одну на прогулку.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Служба отлова все правильно сделала. Собаку поймали свободно бегающей по улице. Возвращать таких собак нужно только после запоаченного хозяйкой штрафа.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая работа службы отлова, спасибо ребята! Ну и молодцы что отдали, перегибов на местах нам не надо. А хозяйка по-хорошему должна оплатить работу и штраф за свободный выгул, немного, тысяч 20-30.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно было собаку пристрелить, и нет вопросов
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Радует, что служба отлова действует оперативно. Но есть версия, агрессивная собака постоянно бегает без присмотра по улице и соседи, которым такая история надоела, вызвали ловцов.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Некоторые жители частного сектора выпускают собак с территории своего дома, чтобы животное справило естественные нужды на улице и хозяевам не пришлось убирать кучки питомца на своем дворе. Ничем иным "свободный выгул" собак не объясняется.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • этих дебилов двуногих тоже пора увозить ..... задолбали зоофилы .....
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Господи ЖИВОДЁРЫ, да отвяжитесь вы от соб. Продолжайте с упоением и дальше друг друга резать, душить, травить и жечь. Или там можно и ответку получить от таких же жаждующих удавить кого-либо, а это не входит в ваши планы?!
    24 февраля, Гость   Ответить
  • в Барнауле столько агрессии по отношению к животным, откуда столько злых людей здесь, неужели мало проблем? Или это весеннее обострение? на них бы хотелось намордник одеть. Половину комментаторов надо бы отловить и изолировать.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, дамочка, когда на вашего ребенка нападет бесхозная собака, вы по-другому запоете. Вы на людей здесь кидаетесь, вы сама-то адекватная? Или собачники - это реально диагноз псих.заболевания?
    25 февраля, Гость   Ответить
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