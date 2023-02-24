Жительница Барнаула пожаловалась на службу отлова собак, которая поймала ее животное

По словам женщины, их питомец с ошейником выбежал с территории частного дома, после чего его поймали и хотели увезти

24 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители частного сектора Барнаула пожаловались на службу по отлову собак, сотрудники которой "поймали" их питомца. Как сообщает паблик "Чёрное и белое Барнаул", инцидент произошёл возле дома под номером № 35 на улице Циолковского.

Конфликт случился утром 23 февраля. По словам местной жительницы, собака выбежала за ограду и её сразу поймали сотрудники службы отлова. Хозяева быстро среагировали и пошли забирать животное.

"Женщина из питомника вела себя неадекватно, пихала супруга, выводила на эмоции, так как он забрал нашу собаку с клетки", – заявила она.

Автор публикации подчёркивает, что их собака "не бегает постоянно по улице". Вместе с тем комментаторы выступили на стороне службы отлова, заявив, что животное не должно выбегать на улицу, даже в ошейнике.