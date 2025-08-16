Жителям Барнаула рассказали, как быть в потоке и ресурсе

В ближайшее время выйдет комедийный сериал "Хутор"

16 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Хутор" / Фото: ТНТ

В современном мире сохранить тот самый внутренний баланс и гармонию с собой не так просто, ведь почти на каждом шагу нас с вами подстерегает… многозадачность. Многие, примеряя на себя роль Цезаря, считают, что без этой суперспособности в нынешних реалиях, где нужно успеть все за 24 часа, просто не выжить. У других же от бесконечного списка рабочих и домашних дел просто начинают опускаться руки, и кажется, что с каждым часом работы только прибавляется... Рассмотрим, как в современном мире многозадачности сохранять тот самый баланс, находясь в ресурсе и потоке. А помогут нам во всем этом разобраться герои сериала "Знахарь", а также комедийного сериала "Хутор", премьерные серии которого зрители ТНТ смогут увидеть уже совсем скоро.

Когда в твоей жизни все рушится, а полиция и коллекторы дышат в спину, можно надеяться только на чудо. Или на случайность. Именно так происходит с московским лихачом и должником Костей, который внезапно оказывается в деревне и притворяется доктором. Таков сюжет комедийного сериала "Знахарь", который стартовал в эфире ТНТ 11 августа.

К слову, о докторах. Нынче в моде – не обновленный гардероб, а полный чек-ап организма. Проверять свое здоровье крайне важно и необходимо. Если кажется, что у вас просто так ежедневно болит голова и скоро все пройдет, то, возможно, причина скрыта совсем в другом… Ведь наш организм как настоящий завод по производству здоровья. И если что-то неисправно работает – всегда будут последствия. К слову, делать чек-ап необходимо только в проверенных поликлиниках и медицинских центрах, дабы не попасть к случайному знахарю. Как это и произошло с героями одноименного сериала.

Костя, роль которого исполнил Денис Васильев, водитель скорой помощи и по совместительству городской аферист, сбегает из Москвы в поисках укрытия и денег. Случай заводит его в южную станицу, где его принимают за врача по программе "Земский доктор". Но вскоре становится ясно: местные ждут не просто гостя, а спасителя, который будет их лечить. А Косте теперь нужно срочно думать, как выбраться из этой "больничной ловушки" целым. К слову, съемки проходили в живописных локациях Сочи и Краснодарского края. А также в главных ролях зрители увидят полюбившихся актеров: Катерину Ковальчук, Николая Фоменко, Светлану Пермякову, Павла Рассомахина, Валерию Астапову и других.

Чаще всего наша многозадачность – это сотни чатов в разных мессенджерах, бесконечные рабочие вкладки и документы на компьютере, поток бесконечных новостей на разных каналах. Кажется, что мозг не успевает за всем потоком входящих сообщений. Спешим поделиться, как не "утонуть" во всех чатах и уведомлениях. Один из самых эффективных способов "перезагрузки" – это… чтение старой доброй книги. Специалисты утверждают, что всего полчаса классики в день заставят расслабиться и настроить мозг на нужную работу.

Еще один способ наладить и восстановить гармонию с собой – это смена обстановки. Желательно уехать туда, где вокруг будет лишь природа, свежий воздух и по минимуму социальных сетей. К примеру, это могут быть отдаленные места от города: база отдыха, поселок, деревня, ну или хутор. Именно так решили "перезагрузиться" и герои таких историй, как "Знахарь" и "Хутор". Так, задолжав денег, авантюрист и самопровозглашенный финансовый гуру Артем бежит в леса. Его план – притвориться "маугли" без памяти и документов. Вот только полиция вместо МФЦ отвозит Артема в странное место – на хутор, где дают кров и работу заблудшим душам. А еще там нет смартфонов и вообще все довольно традиционно. Руководит общиной Батя: бывший бизнесмен надеется, что отказ от порока и богоугодные дела вернут ему пропавшего без вести сына. И вот чудо – в авантюристе-маугли Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад. "Хутор" – это история о том, можно ли перевоспитать человека, который не верит ни во что, кроме выгоды; и о том, что случится, если всю жизнь притворяться не тем, кто ты есть на самом деле. К слову, сериал можно будет увидеть с 25 августа в 20:00 на ТНТ.

А замечали, когда добираемся одной и той же дорогой, к примеру, с работы до дома и обратно, кажется, что день просто напоминает день сурка. Многие психологи утверждают, что смена маршрута благоприятно влияет на работу сознания и самочувствия в целом. Ведь когда ежедневно выбираем один и тот же путь, ноги будто сами идут, как по инерции, но стоит немного свернуть не туда, мозг начинает работать совсем по-другому. Попробуйте провести эксперимент над своим маршрутом, и сознанием соответственно.

Ну и на десерт оставили, пожалуй, самый "вкусный" способ восстановить баланс и внутренний ресурс – открывать для себя новые гастрономические места. К слову, даже чашечка кофе в новом заведении не только поднимет настроение, но и поможет настроиться на нужный лад.

А еще помогут расслабиться, отдохнуть, да и просто хорошо провести время премьеры от ТНТ: сериал "Знахарь", который уже можно увидеть в эфире телеканала с понедельника по четверг в 20:00 и сериал "Хутор", который стартует 25 августа в 20:00.