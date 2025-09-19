НОВОСТИОбщество

Зрелищные полеты на закате. Красивые фото с фестиваля воздухоплавания в Алтайском крае

Большая праздничная программа начнется на аэродроме в Белокурихе 19 сентября в 15:00

19 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Фестиваль воздухоплавания в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Фестиваль воздухоплавания "Взлетай, Алтай" стартовал в Белокурихе 18 сентября зрелищными полетами на закате. Более пяти аэростатов поднялись в небо вечером около Белокурихи. А большая праздничная программа начнется на местном аэродроме 19 сентября в 15:00.

Вход на фестиваль бесплатный, зрителей ждет фаер-шоу от экипажей воздушных шаров, знакомство с пилотами, рассказ о рекордном полете Федора Конюхова и Ивана Меняйло в Алтайском крае, гласит афиша фестиваля.

А также музыкальные выступления, привязные подъемы на воздушных шарах, выступление самолетов Як, ярмарка ремесленников и фудкорт, ночное свечение аэростатов под музыку DJ, когда шары будут освещаться словно большие лампочки.

20 и 21 сентября также пройдут свободные полеты на рассвете. Напомним, ранее организаторы фестиваля отказались от проведения мероприятий фестиваля под Барнаулом

«Под Барнаулом (в Калманском районе) массовых мероприятий не будет. И ночного свечения аэростатов. По организационно-разрешающим моментам! Приносим свои извинения! Все состоится под Белокурихой. Всех ждем!» – говорится в сообщении.

Фестиваль "Взлетай, Алтай" организовала Федерация воздухоплавательного спорта Алтайского края. 

Алтайский край фоторепортажи мероприятия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:48:42 19-09-2025

А это законно? Безопасно?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:47 19-09-2025

Гость (10:48:42 19-09-2025) А это законно? Безопасно? ... да и да. а вообще чего полез в бутылку? что тебе конкретно от людей надо?! а??! сканы разрешений или мнение полиции?!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров