Зрелищные полеты на закате. Красивые фото с фестиваля воздухоплавания в Алтайском крае

Большая праздничная программа начнется на аэродроме в Белокурихе 19 сентября в 15:00

19 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Фестиваль воздухоплавания в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Фестиваль воздухоплавания "Взлетай, Алтай" стартовал в Белокурихе 18 сентября зрелищными полетами на закате. Более пяти аэростатов поднялись в небо вечером около Белокурихи. А большая праздничная программа начнется на местном аэродроме 19 сентября в 15:00.

Вход на фестиваль бесплатный, зрителей ждет фаер-шоу от экипажей воздушных шаров, знакомство с пилотами, рассказ о рекордном полете Федора Конюхова и Ивана Меняйло в Алтайском крае, гласит афиша фестиваля.

А также музыкальные выступления, привязные подъемы на воздушных шарах, выступление самолетов Як, ярмарка ремесленников и фудкорт, ночное свечение аэростатов под музыку DJ, когда шары будут освещаться словно большие лампочки.

20 и 21 сентября также пройдут свободные полеты на рассвете. Напомним, ранее организаторы фестиваля отказались от проведения мероприятий фестиваля под Барнаулом.

«Под Барнаулом (в Калманском районе) массовых мероприятий не будет. И ночного свечения аэростатов. По организационно-разрешающим моментам! Приносим свои извинения! Все состоится под Белокурихой. Всех ждем!» – говорится в сообщении.

Фестиваль "Взлетай, Алтай" организовала Федерация воздухоплавательного спорта Алтайского края.