Зумеры оказались самым глупым поколением

Показатель интеллекта молодежи ниже, чем у миллениалов

07 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Выдающийся специалист в области нейробиологии сделал заявление: представители поколения Z, или зумеры, демонстрируют признаки замедления когнитивного развития по сравнению с их предшественниками. По мнению исследователя, корень проблемы кроется в чрезмерном погружении в цифровые технологии в образовательном процессе, сообщает издание Daily Mail.

Джаред Хорват, руководитель исследовательской группы LME Global, сообщил на заседании комитета Сената США, что, несмотря на увеличение времени, проводимого в стенах школ, нынешние подростки демонстрируют более низкие показатели в различных тестах, включая тесты на концентрацию внимания, память, навыки чтения, математические способности и общий уровень интеллекта. Он приписывает эти результаты повсеместному внедрению компьютеров и планшетов в учебную программу.

Согласно данным Хорвата, эта негативная тенденция прослеживается примерно с 2010 года и охватывает 80 стран. Ученый настаивает, что проблема не в низком качестве используемого программного обеспечения, а в том, что такой формат передачи знаний идет вразрез с природными биологическими механизмами усвоения информации человеком. Наш вид эволюционно приспособлен к непосредственному общению и глубокому анализу, а не к пассивному потреблению контента через экраны.