Зумеры оказались самым глупым поколением
Показатель интеллекта молодежи ниже, чем у миллениалов
07 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
Выдающийся специалист в области нейробиологии сделал заявление: представители поколения Z, или зумеры, демонстрируют признаки замедления когнитивного развития по сравнению с их предшественниками. По мнению исследователя, корень проблемы кроется в чрезмерном погружении в цифровые технологии в образовательном процессе, сообщает издание Daily Mail.
Джаред Хорват, руководитель исследовательской группы LME Global, сообщил на заседании комитета Сената США, что, несмотря на увеличение времени, проводимого в стенах школ, нынешние подростки демонстрируют более низкие показатели в различных тестах, включая тесты на концентрацию внимания, память, навыки чтения, математические способности и общий уровень интеллекта. Он приписывает эти результаты повсеместному внедрению компьютеров и планшетов в учебную программу.
Согласно данным Хорвата, эта негативная тенденция прослеживается примерно с 2010 года и охватывает 80 стран. Ученый настаивает, что проблема не в низком качестве используемого программного обеспечения, а в том, что такой формат передачи знаний идет вразрез с природными биологическими механизмами усвоения информации человеком. Наш вид эволюционно приспособлен к непосредственному общению и глубокому анализу, а не к пассивному потреблению контента через экраны.
Да это и без исследований ясно! А следующее еще тупее будет!
18:40:20 07-02-2026
Ой ей, да по любому так про каждое поколение было сказано.
19:36:38 07-02-2026
на работе в кабинете напротив за монитором сидит такой *зумер*, давно сидит, пока не скажешь работать не будет, не увольняют, бесит....
20:20:23 07-02-2026
Наверное, просто они другие. Мы смотрим с высоты своего опыта, а они видят жизнь по- другому. Ну и что скрывать, не старшее ли поколение позволило реформе образования состоятся и продвинуть тестовую систему обучения, которая была аридумана для детей уо.
08:48:43 08-02-2026
Гость (20:20:23 07-02-2026) Наверное, просто они другие. Мы смотрим с высоты своего опыт... Так-то про США написано. Вы, наверное, тоже зумер.
18:29:24 08-02-2026
Гость (08:48:43 08-02-2026) Так-то про США написано. Вы, наверное, тоже зумер.... "Согласно данным Хорвата, эта негативная тенденция прослеживается примерно с 2010 года и охватывает 80 стран." Считаете Россия не входит в этот список? У нас и без умозаключений Хорвата всё ясно давно. "Жертва ЕГЭ" , это не просто словосочетание.
09:00:45 08-02-2026
Гость (20:20:23 07-02-2026) Наверное, просто они другие. Мы смотрим с высоты своего опыт... Ага, старшее поколение проглотило увеличение пенсионного возраста. А на рефору образования даже не обратило внимания. Да и кто бы вас спрашивал.
23:41:29 07-02-2026
И при чем здесь сенат сша?