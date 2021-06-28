Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Кулунда

На самом севере Алтая, среди бескрайних и гладких как зеркало степей притаилось село Кулунда. Или "страна жеребят". Такое название ему дали казахские кочевники. В начале XX века сюда приехали жить русские крестьяне. Тогда же от Сибирской магистрали протянули железнодорожную ветку. Сначала до города Славгорода, а в 1917 году – до деревни Киевка. Так и возникла новая станция с маленьким саманным вокзалом, да пару десятков деревянных домиков — Кулунда.
Вторая история нового сезона увлекательного аудиопутешествия по железной дороге Алтая, которое amic.ru подготовил совместно с РЖД.
Если вы случайно пропустили пропустили предыдущие выпуски (или хотите послушать его ещё раз), то он ждёт вас по этой ссылке: "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая".
Комментарии
Кулунда это не "страна жеребят", а "жеребенок потерявшийся в степи"
Раньше было как то уютнее что ли .Столовая,ситро,а какие пироги бабки на перроне продавали..)).Интересно куда делись огромные картины,что висели под потолком?
Раньше было как то уютнее что ли
а как резал глаза запах, исходящий из стоящего в сторонке здания с буквами М и Ж...
Уют придавали деревья посаженные практически до перона.