Прошла любовь. Почему нельзя уходить от бывших молча

Ну да, мы, конечно, в курсе, что сегодня День Святого Валентина, когда принято сладко вздыхать и много говорить о любви. Да только любовь не всегда бывает счастливой "до гроба". И в этот самый момент кто-то мучается и не знает, как расстаться с уже чужим для себя человеком. А кто-то сходит с ума от тоски и боли из-за того, что его бросили. И если вы сейчас думаете не про валентинки, а про то как закончить изжившие себя отношения — вот несколько простых, но важных советов от семейного психолога Динары Малановой как выйти из отношений достойно и что категорически нельзя делать, если вы не хотите испортить человеку жизнь лет на пять вперед.

1 Отношения пора заканчивать, если... Если они причиняют страдания. Люди обижаются друг на друга, обмениваются претензиями, а накопившуюся боль нет сил испытывать дальше.



Для каждого этот момент очень индивидуален. Кому-то достаточно мелкой обиды, и он понимает, что терпеть не готов, а кто-то может терпеть годами, десятилетиями. Общего критерия здесь нет. Поэтому прислушивайтесь только к себе. Если отношения болезненны для вас или вызывают только раздражение, их пора прекращать.

2 Не уходите молча. Никогда! Отношения в паре всегда предполагают участие двоих, поэтому и решение о их прекращении необходимо принимать совместно. Честный разговор поможет легче принять правду. Когда с вами расстаются молча, вы продолжаете жить с ощущением недосказанности и додумываете причины разлада. Эти мысли способны отравлять жизнь еще долгое время. Например, тот, кого бросили молча, может думать, что с ним что-то не так, что он причинил какую-то боль. А на самом деле причина расставания совсем иная: ваш бывший просто влюбился в другого. Еще один важный момент: когда человек — ваша вчера еще вторая половина — не знает причину расставания, то будет копаться в себе и мучиться. Эмоционально он остается еще в тех отношениях долгое время. Эта недосказанность его тянет обратно. Поэтому сделайте над собой усилие — поговорите, объясните причину расставания. Это поможет поставить точку в отношениях. Человек завершает эту историю, освобождается и будет готов переходить в новые отношения.

3 Не прощайтесь по смс. Нет, это плохая идея Расставаться по СМС или в мессенджерах – это то же самое, что расставаться, не поговорив. СМС – это всего лишь одна короткая фраза, которая не раскроет всей сути, и между партнерами останется элемент недосказанности. В интернете переписка в любом случае будет обидной, потому что у партнера возникнет вопрос: "Неужели у тебя нет смелости посмотреть мне в глаза и сказать то же самое?"



Плюсов в таких расставаниях никаких нет. Второй половине пары есть что сказать, но она не может этого сделать. И это не правильно.

4 Только никаких скандалов. Пожалуйста Постарайтесь отбросить эмоции. Начинать разговор о расставании лучше с добрых воспоминаний о том, что хорошего было между вами. Важно поблагодарить друг друга за совместные радостные и счастливые моменты.



Каждому партнеру нужно понимать, что он тоже несет ответственность за то, что отношения не сложились. Он тоже был несовершенен. Но обвинения, претензии и взаимные упреки в данном разговоре неуместны. Старайтесь разговаривать спокойно.



5 Не выжигайте душу обидой Обида на партнера после расставания — естественная реакция. И в этом случае лучший выход — оборвать все связи и не общаться. Но обида может сжигать душу и год, и два. Важно помнить, что она не исчезнет сама собой. Она уйдет только в результате каких-то душевных проработок. Как мы уже говорили, любые остаточные обида и злость говорят о незавершенных отношениях. И чтобы из них выйти человек должен взять ответственность на себя, понять, что в расставании виноват не только один партнер. Нужно поблагодарить бывшего за все хорошее и таким образом завершить отношения.



Если же люди расстались действительно по-доброму и отпустили отношения, то они могут даже стать друзьями. Это уже переход на другой уровень общения.

6 Проведите работу над ошибками. Даже если очень больно После расставания, полезно провести работу над ошибками, проанализировать собственный вклад в отношения и разрыв. Это позволит не допускать старых ошибок в новых отношениях. Признавать свои ошибки нужно, даже если вас бросили из-за другого человека или ваш бывший(-ая) "просто идиот". Тогда задайтесь вопросом, зачем вы строили отношения с таким человеком. Это поможет не притягивать подобных людей в свою жизнь в дальнейшем. Главное сейчас в вашей ситуации — закончить историю прошлых отношений. Можно справиться своими силами или обратиться к специалисту. Постарайтесь найти в себе ту любовь, которую вы не нашли в отношениях. Начните возрождать и растить эту любовь внутри себя, чтобы затем проецировать ее во внешний мир. Это сложный и индивидуальный для каждого процесс. Психологи рекомендуют уделять больше времени любимым делам, хобби, занятиям спортом (это телесный контакт и любовь к своему телу). Человек должен принять себя, поработать над повышением своей самооценки.

7 Не вышибайте "клин клином" Волшебные варианты, когда одни отношения закончились, а другие тут же начались – это не совсем правдивая история. Если новые отношения начинаются мгновенно после предыдущих, есть вероятность, что они будут дублировать друг друга. Так как вряд ли человек успеет сделать работу над ошибками, или как-то перезагрузиться. Должно пройти время, чтобы прошла внутренняя работа над собой, внутренние изменения. Да и от негативных эмоций сразу не избавишься. Переживания будут в любом случае.