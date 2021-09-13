Зря убрали босоножки. Какая погода будет в Алтайском крае в середине сентября?

По-осеннему тёплая и сухая погода ждёт жителей Алтайского края в эту рабочую неделю. В период с 13 по 17 сентября в регионе будет преимущественно без осадков, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Небольшие дожди ожидаются лишь 14 сентября по северу. Там порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду. В остальных районах ветер будет слабым и умеренным. Что касается температуры воздуха, то с каждым днём она будет постепенно увеличиваться, как днём, так и ночью", – сообщила синоптик.

Так, в ночь на 14 сентября в Алтайском крае столбики термометров покажут +2…+7 градусов, в предгорьях – до -2°С. Днём ожидается +14…+19°С.

Ночью 14 и 15 сентября уже будет +7…+12°С, за исключением предгорий, где ещё высока вероятность заморозков до -1 градуса. Днём в среду воздух прогреется до +18…+23 градусов, в четверг – от +20 до +25°С.

Согласно предварительному прогнозу, к выходным опять начнётся понижение температуры, местами пройдёт дождь и усилится ветер, заключила Людмила Сырых.