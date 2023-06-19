123-летняя девственница из Руанды ищет себе жениха

Женщина верит в то, что сможет встретить настоящую любовь, несмотря на почтенный возраст

19 июня 2023, 21:30, ИА Амител

Кадр из видео

123-летняя девственница Терезия Ньиракаджумба решила найти себе жениха. Об этом рассказали на канале Afrimax English в YouTube.

Женщина призналась, что воспитывалась в строгости и решила остаться в одиночестве даже после того как родители разрешили ей выти замуж.

За долгие годы одиночества, по словам Терезии, у нее развился страх перед мужчинами, однако с возрастом этот страх прошел. Теперь женщина рассчитывает на то, что она сможет встретить своего возлюбленного.

Терезия призналась, что никогда не видела обнаженного мужского тела.