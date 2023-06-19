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123-летняя девственница из Руанды ищет себе жениха

Женщина верит в то, что сможет встретить настоящую любовь, несмотря на почтенный возраст

19 июня 2023, 21:30, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

123-летняя девственница Терезия Ньиракаджумба решила найти себе жениха. Об этом рассказали на канале Afrimax English в YouTube.

Женщина призналась, что воспитывалась в строгости и решила остаться в одиночестве даже после того как родители разрешили ей выти замуж.

За долгие годы одиночества, по словам Терезии, у нее развился страх перед мужчинами, однако с возрастом этот страх прошел. Теперь женщина рассчитывает на то, что она сможет встретить своего возлюбленного.

Терезия призналась, что никогда не видела обнаженного мужского тела.

Комментарии 6

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Гость

22:53:09 19-06-2023

Есть у нас на Прудских один парень. Гулящий, но честный.

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Гость

00:44:52 20-06-2023

Скучно стало в 123 года, задумалась о семье.)

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Гость

09:15:08 20-06-2023

Когда французский король Людовик 14 почувствовал неприятную резь при посещении кабинета уединенного размышления, он призвал своих лучших лекарей, астрологов и алхимиков и приказал им найти средство избавления от стыдной болезни... по прошествии 3х дней консилиум учёных мужей, единогласно постановил, что королю следует разделить ложе со 100летней девственницей... так и поступили. И о чудо, король исцелился! Так и были открыты чудодейственные свойства плесени, сиречь, пенициллиума.

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Гость

10:49:50 20-06-2023

Эй, девушка! Только скажи где ты находишься!

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Гость

11:17:49 20-06-2023

Гость (10:49:50 20-06-2023) Эй, девушка! Только скажи где ты находишься! ... В Руанде, вестимо)

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Гость

12:32:18 20-06-2023

Может, забыла?

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