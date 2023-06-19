123-летняя девственница из Руанды ищет себе жениха
Женщина верит в то, что сможет встретить настоящую любовь, несмотря на почтенный возраст
19 июня 2023, 21:30, ИА Амител
Кадр из видео
123-летняя девственница Терезия Ньиракаджумба решила найти себе жениха. Об этом рассказали на канале Afrimax English в YouTube.
Женщина призналась, что воспитывалась в строгости и решила остаться в одиночестве даже после того как родители разрешили ей выти замуж.
За долгие годы одиночества, по словам Терезии, у нее развился страх перед мужчинами, однако с возрастом этот страх прошел. Теперь женщина рассчитывает на то, что она сможет встретить своего возлюбленного.
Терезия призналась, что никогда не видела обнаженного мужского тела.
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10:49:50 20-06-2023
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