Огромные пробки образовались во вторник вечером, 30 июля, в центре Барнаула, когда жители города после работы начали разъезжаться по домам.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в центре краевой столицы проблемы с движением возникли сразу на всех проспектах и нескольких улицах.

На Ленина от Партизанской до Димитрова в обе стороны перекрыто движение. На проспекте две пробки выше – в районе улицы Пионеров, где ведется ремонт тепловой сети, и моста.

На Комсомольском длина пробки почти 1,2 км – от улицы Интернациональной до Шевченко. Машины едут со скоростью около 7 км/ч.

На Социалистическом пробка длиною чуть более 500 метров – от улицы Партизанской до Песчаной. Машины движутся со скоростью около 5 км/ч.

На Красноармейском две пробки – от улицы Короленко до Партизанской и от Молодежной до пересечения с проспектом Строителей. В обоих случаях движение ограничено 5-7 км/ч.

На Строителей также пробка, ее протяженность 1 км, – от Павловского тракта и практически до кинотеатра "Мир". Скорость движения примерно 7 км/ч.

Также масса пробок на улицах. На Челюскинцев машины со скоростью примерно 2 км/ч движутся в пробке длиною 1,6 км, которая упирается в проспект Строителей, где и так большая проблема. На Ядринцева пробка в 1,2 км, но движение в три раза быстрее – целых 7 км/ч. Есть также пробки на Гоголя и Партизанской.

Ранее сообщалось, что частично перекрытый проспект Ленина в связи с перекладкой тепловой сети М-22 на этой неделе снова откроют.

Напомним, сегодня с рабочим визитом в Барнауле находится министр труда России Максим Топилин, что, возможно, также внесло некоторые коррективы.