Огромные пробки образовались во вторник вечером, 30 июля, в центре Барнаула, когда жители города после работы начали разъезжаться по домам.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в центре краевой столицы проблемы с движением возникли сразу на всех проспектах и нескольких улицах.
На Ленина от Партизанской до Димитрова в обе стороны перекрыто движение. На проспекте две пробки выше – в районе улицы Пионеров, где ведется ремонт тепловой сети, и моста.
На Комсомольском длина пробки почти 1,2 км – от улицы Интернациональной до Шевченко. Машины едут со скоростью около 7 км/ч.
На Социалистическом пробка длиною чуть более 500 метров – от улицы Партизанской до Песчаной. Машины движутся со скоростью около 5 км/ч.
На Красноармейском две пробки – от улицы Короленко до Партизанской и от Молодежной до пересечения с проспектом Строителей. В обоих случаях движение ограничено 5-7 км/ч.
На Строителей также пробка, ее протяженность 1 км, – от Павловского тракта и практически до кинотеатра "Мир". Скорость движения примерно 7 км/ч.
Также масса пробок на улицах. На Челюскинцев машины со скоростью примерно 2 км/ч движутся в пробке длиною 1,6 км, которая упирается в проспект Строителей, где и так большая проблема. На Ядринцева пробка в 1,2 км, но движение в три раза быстрее – целых 7 км/ч. Есть также пробки на Гоголя и Партизанской.
Ранее сообщалось, что частично перекрытый проспект Ленина в связи с перекладкой тепловой сети М-22 на этой неделе снова откроют.
Напомним, сегодня с рабочим визитом в Барнауле находится министр труда России Максим Топилин, что, возможно, также внесло некоторые коррективы.
Комментарии
Все на велосипеды.
Слава нашим правителям, грамотно составившим график ремонта теплосетей!
пфф, в чем новость?
Описаны ЕЖЕДНЕВНЫЕ пробки ремонтного периода.
Кто-нибудь хоть пытался примерно оценить время- и бензино-затраты?
Пусть 50 тысяч машин стоит 1 час в пробке.
Пусть среднее авто сжигает 2 л в час при слабом движении.
И пусть каждое авто везет в среднем 2 человек.
Итого час пробок - это 100 000 л бензина и 100 000 человеко-часов.
Или 4 млн рублей и 11.5 человеко-лет.
Среднее авто два человека явно не везёт, все в одну маску ездят. Даже таксисты половину, а то и больше времени ездят до клиентов в одного.
Т.е. из-за министра парализовали город?! Серьёзно? Как были холуями московскими, так и остались.
Возможно? Змеиногорский и так в пробках из-за ремонта, так вчера всех остановили на подъездах к крайкомовским дачам (причем за две остановки от них), когда там еще конь не валялся и никто и не собирался оттуда выползать. Как я понимаю, чтобы у нас перестали перекрывать все, нужно такое же громкое происшествие со смертями, как в Новосибирске. Тогда, может быть, местный гайцы чему-нибудь научатся.
30.07.2019 21:37
- гость -
Среднее авто два человека явно не везёт, все в одну маску ездят. Даже таксисты половину, а то и больше времени ездят до клиентов в одного.
Ну так-то и автобусы в тех же пробках стоят. Размажь всех водителей и пассажиров на все транспортные средства, два чела на ТС точно получится.