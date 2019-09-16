Пациент психбольницы доказал дееспособность и учит этому других

Пациент одной из московских психиатрических больниц создал сайт для людей, которые хотят восстановить свою дееспособность будучи пациентами клиник для граждан с психическими расстройствами, сообщает журнал "Такие Дела". Николай Шипилов своим примером показал, что это возможно, и теперь намерен обучить этому остальных.

Москвич лишился практически всего в 23 года, когда во время празднования дня рождения соседи вызвали ему скорую помощь.

Студента МГУ определили в психиатрическую клинику, где он провел последующие шесть лет и находится по сей день.

С потерей дееспособности принадлежащая ему квартира отошла ближайшим родственникам, а сам москвич оказался полностью зависим от решений сотрудников психоневрологического интерната, которые, по его словам, в случае "плохого поведения" могли принимать к нему санкции.

"Будучи недееспособным, я столкнулся с ужасным отношением к своей личности, со злом, — заявил Шипилов. — Меня кололи три раза в день нейролептиками, когда хотел сбежать из больницы".

Поэтому главной своей целью он поставил добиться восстановления своих прав, что ему частично удалось – его признали ограниченно дееспособным.

Благодаря этому он получил возможность покидать стены клиники без сопровождения. Для этого достаточно только разрешения главврача.

Прочувствовав все невзгоды жизни "без прав", Шипилов решил помочь другим признанным недееспособными гражданам. Он разработал и запустил сайт, посвященной этой теме.

"Покинуть ПНИ и восстановить дееспособность на самом деле не так сложно — было бы желание. Нет ничего невозможного", — утверждает москвич.

В качестве ближайших личных планов создатель сайта называет возвращение в собственность квартиры, жизнь в ней и продолжение учебы в МГУ, где он хочет получить профессию конфликтолога.