По четвертому кругу. Пенсионер Барсуков снова собрался в мэры Барнаула

Сегодня, 19 декабря, в последний день приема документов на пост главы Барнаула, в конкурсную комиссию обратились еще два человека. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.
За кресло мэра поборется пенсионер и бизнесмен Владимир Барсуков. Свою кандидатуру на эту должность он выдвигает уже четвертый раз. Впервые документы на только что появившуюся в городе должность сити-менеджера он подавал в 2010 году. Тогда назначение получил Игорь Савинцев. Барсуков выдвигал свою кандидатуру на этот пост в 2012, а затем в 2015 году.
Барсуков родился 6 ноября 1954 года. Известно, что ранее он работал менеджером ОАО "Барнаульский шинный завод", на данный момент занимается предпринимательской деятельностью.
Также документы в комиссию 19 декабря подал Артем Зеров, член Общественной палаты Алтайского края.
Зеров родился в городе Барнауле 19 июня 1990 года. В 2012 году закончил Алтайской государственный технический университет по специальности "Котло- и реакторостроение", а в 2014 году – по специальности "Экономика и управление на предприятии". С 2014 года занимает должность председателя Алтайской краевой общественной организации "Молодые патриоты Алтая".
Всего на пост главы Барнаула претендуют девять кандидатов. Ранее документы принесли экс-глава "Партии Роста" в Алтайском крае, бизнесмен Андрей Крылов, в прошлом бизнесмен, а ныне безработный житель Барнаула Алексей Шипунов, барнаульский бизнесмен Сергей Шумов, врио главы города Вячеслав Франк, депутат Барнаульской гордумы, коммунистка Елена Хрусталёва. 17 декабря документы подал предприниматель и депутат Барнаульской гордумы (от ЛДПР) Алексей Скосыркий, а 18 декабря комиссия приняла документы от пенсионера Василия Часовских.
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