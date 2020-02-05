Гаджеты в России могут подорожать из-за коронавируса

К концу марта 2020 года отечественные потребители могут столкнуться с дефицитом гаджетов на прилавках магазинов электроники. Причиной тому – коронавирус, сообщают "Известия", ссылаясь на слова опрошенных экспертов.
Остановка производства на китайских фабриках связана со вспышкой заболевания. Ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что если производство техники не возобновят до 10 февраля, то стоит ожидать повышения стоимости гаджетов от 1,5 до 3% еженедельно.
Как отмечает Муртазин, в первую очередь ожидаются проблемы с поставками смартфонов китайских брендов, а также Apple и частично Samsung.
Напомним, что гаджеты – не единственное, что находится под угрозой дефицита из-за коронавируса. Как уже писал amic.ru, в России ожидают дефицит чеснока, а также некоторых других продуктов.
Комментарии
Надо срочно распространять в вирусном темпе новость о том, что граждане России в панике отказываются покупать китайские смартфоны из-за боязни подцепить короновирус, дабы нивелировать спекулянтские потуги местных капиталистов и не допустить перекоса благораспределения.
Чтобы не заразиться короновирусом через китайский смартфон - прокипятите его в кислом растворе, мне пришла рекомендация на телефон))
Кипятить и сказать: "китайская фигня отстань от меня"
Внимание!
Всем обладателям китайских телефонов!
Главный китайский офис разработчика операционных систем для телефонов находится рядом с больницей Синьхуа!
Врачи официально заявляют что смертельный коронавирус может передаваться через обновление телефона (ШОК!)
Рекомендуют после каждого обновления кипятить телефон в уксусе, приговаривая "Китайская вирусня, обойди стороной меня!"
Распространите в группах! Игнорировать нельзя! Иначе три дня поноса и смерть!
А разве есть смартфоны не китайские? Даже айфона последней модели и то там собирают