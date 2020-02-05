Гаджеты в России могут подорожать из-за коронавируса

К концу марта 2020 года отечественные потребители могут столкнуться с дефицитом гаджетов на прилавках магазинов электроники. Причиной тому – коронавирус, сообщают "Известия", ссылаясь на слова опрошенных экспертов.

Остановка производства на китайских фабриках связана со вспышкой заболевания. Ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что если производство техники не возобновят до 10 февраля, то стоит ожидать повышения стоимости гаджетов от 1,5 до 3% еженедельно.

Как отмечает Муртазин, в первую очередь ожидаются проблемы с поставками смартфонов китайских брендов, а также Apple и частично Samsung.

Напомним, что гаджеты – не единственное, что находится под угрозой дефицита из-за коронавируса. Как уже писал amic.ru, в России ожидают дефицит чеснока, а также некоторых других продуктов.