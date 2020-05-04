В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи

Заразившемуся коронавирусом члену семьи и оставленному на домашнем лечении следует выделять отдельную комнату и соблюдать при общении с ним дистанцию, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации экспертов Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуации (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", – цитирует заявление издание.
Подчеркивается, что это должна быть непроходная и вентилируемая комната.
В случае если организовать такие условия для зараженного члена семьи невозможно, специалисты советуют домочадцам не спать с ним в одной кровати, соблюдать дистанцию в два метра, следить за личной гигиеной и использовать средства индивидуальной защиты.
Комментарии
Да... хороший совет, особенно для тех, кто вчетвером в хрущёвской двушке живёт. А может, слуги народа в своих пустых особняках комнаты для больных будут выделять? В Европах вон даже мигрантов приехавших обещали к себе в дома селить!
просче пристрелить
просче пристрелить
Да ей богу! И больных, и домочадцев. Нет человека - нет проблем.
и самоизоляция и самолечение, все само-....
МЧС то маски рекомендуют не надевать, то сколько денег в больницу взять, а теперь комнату отдельную завести. Есть мнение, что МЧС специально людей развлекает, чтобы не скучали. И чтобы не спрашивали, а происходящее в стране, точно не ЧС? А, МЧС?
В туалет - в окно?
Во всей нашей семье только один мой член заразился.
Изолировать немедленно. А лучше... того... самоликвидировать
Ну батенька, это к другому доктору))))
Местные власти решили руки умыть штоли.не пора ли им на покой.
Картинка тут нарисовалась.
Утром 1ого мая - человеку делают тест на ковид.
Утром 2ого мая - ковид подтверждается, его забираю в больничку.
Утром 3его мая - его привозят домой, так как безсимтомный.
Утром 4ого мая - человек/члены его семьи не смог/не смогли выйти из квартиры - т.к. доблестные соседи заварили дверь....
Если у вас одна кровать, не беда. Наши специалисты распилят на е2 в течение 4 часов. Делаем замеры и дизайн проекты. Работаем круглосуточно.
В советское время больным туберкулезом давали бесплатно отдельную квартиру..
Вспомнилось..
4.05.2020 13:11
мебель на заказ
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С унитазами работаете?
13:15 Z "С унитазами работаете?"
На кровати спят одновременно вдвоем, муж и жена, их хотят разделить, сделав для каждого отдельное место для сна.
У вас унитаз, на который одновременно ходите вдвоем. Приносите, сделаем два!
4.05.2020 13:15
Z
4.05.2020 13:11
мебель на заказ
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С унитазами работаете?
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Сначала оплачиваете 100% дизайн-проект. Разделение санфаянса алмазным диском. Гарантия на весь инкубационный период.
4.05.2020 13:21
- гость -
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Стараемся по очереди, иногда получается, иногда не в моготу, спасаюсь сыновьим жёлтеньким горшком.
Вопрос в другом: общее использование некоторых предметов быта остаётся.
И, да, привычки облизывать унитаз у меня нет.
4.05.2020 13:21
- гость -
Конкурентам буду бить морду
4.05.2020 13:25
- гость -
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А установка?
Спасибо за позитиФ!
Зачем нужна такая власть, которая на 120000 больных расписалась в своем бессилии.
4.05.2020 13:27
Z
4.05.2020 13:25
- гость -
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А установка?
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По закону. Согласование в Краевой Госжилинспекции. Сроки уточняйте у них. Скорее всего, Губернатор пойдет навстречу и сократит ожидание.
13:26- гость - @Конкурентам буду бить морду@
Уголовно наказуемо. У нас еще дешевле, алмазными дисками дорого, у нас гидроабразивная резка. Без пыли, вони, шума, достойно режем любые материалы.
Прикинь, у них диски, это какого диаметра, чтобы резать унитазы, вранье, деньги возьмете, а работу не сделаете, жулики...
МЧС, у вас что находиться в головах если вы даёте такие советы гражданам. Кто это пишет, мелкий клерк, жертва ЕГЭ, начальник проживающий на 2000 кв метрах жилплощади с 20 туалетами? Или вам всё равно, что вы пишете. Галочку поставили, на верх отчёт отправили, зачем раздражать народ? Сами сначала на себе попробуйте. Почитать, поржать над комментаторами. Лучше молчите, за умных сойдёте.
4.05.2020 13:31
- гость -
Власть в т.ч. т.н. гарант в сложные периоды самоустраняются, но обеспечивать себя не прекращают, как сейчас население на самоизоляции. Зачем эта власть нужна нужно чётко представлять в редкие моменты выбора - в т.ч. при голосовании за поправки и не давать ни ОДНОГО голоса этому ворью!
4.05.2020 13:41
- гость -
Это цветочки - вспомните что говорил их вождь - 17 т.р. это доход среднего класса...
полстраны в бараках живет...отдельная комната...ага...советчики...
4.05.2020 14:03
- гость -
Пирожные жрут каждый день, но почему-то просят хлеба
4.05.2020 13:40
- гость -
13:26- гость - @Конкурентам буду бить морду@
Уголовно наказуемо.
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Зато эффективно и недоказуемо.
Если что, уголовку отменили. Декриминилизировали. Бей- не хочу!
p.s. беру субподрядчиком. Всё равно согласование не сможешь оформить без меня.
14:14- гость - @уголовку отменили@
За морду да, это известно. Но это можно представить и в ином, уголовном свете. Да, ладно, мои ребята заморачиваться будут, порешают тему...
Содержать не надо, кормить не надо, то что все члены семьи заразятся - 100%. Дверь бы сразу заваривали в квартиру и в поддъезд. Кто выживет, тому повезло.
4.05.2020 14:23
- гость -
Содержать не надо, кормить не надо, то что все члены семьи заразятся - 100%. Дверь бы сразу заваривали в квартиру и в поддъезд. Кто выживет, тому повезло.
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Эксперимент «Офис»
The Belko Experiment
Это уже даже сняли.
А кто за больными ухаживать будет? Где знания специальные у народа. Не убить ли нас хотят такими советами? Похоже власть не справляется с вирусом и кидает народ.
4.05.2020 14:42
- гость -
Дак с самого начала народ кинули!
"выделять отдельную комнату"
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А чо не квартиру?
Вообще, к моменту обнаружения инфекции у одного члена семьи, Остальные уже 100% тоже заразились.
А так смешно...
Государство: "Спасайтесь, кто может!..
Кто не может... ну держитесь там, всего вам доброго... вот вам советы...."
Зачем нужна такая власть, которая на 120000 больных расписалась в своем бессилии.
Скорее зачем власти 120000 больных... да и всё население...
Второй совет от вас уже за пару дней. Такое чувство что к вам на работу берут только квалифицированных идиотов. И никак иначе.
4.05.2020 15:07
Павсекакий
А чо не квартиру?
Вообще, к моменту обнаружения инфекции у одного члена семьи, Остальные уже 100% тоже заразились.
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Нет, не все остальные члены семьи заразятся. Кто-то -да, кто-то -нет. Вопрос времени.
4.05.2020 14:20
- гость -
. Да, ладно, мои ребята заморачиваться будут, порешают тему...
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Короче, ты согласен на субподряд.
Завтра выведу вас на объект, готовьте инстрУмент.
Заказов полный пакет.
Прекрасно! Носителю инфекции предлагают идти домой и самоизолироваться. По пути он заражает кучу народа, в доме он заражает всех домашних, даже если сам никуда выходить не будет, эффект уже достигнут- зараза получает дальнейшее распространение. Ну и в чем смысл всей этой "самоизоляции". Выводите уже всех на работу и снимайте ограничения, хорош цирк ломать уже, надоела эта глупая показуха
Сначало в противочумных костюмах дезинфицировали подъезды с первыми инфицированными, а теперь иди ка домой, пусть вам комнату выделят. Приоритеты у власти сменили? Максимум зараженных при миримуме заират?
Бред какой - то !
4.05.2020 14:42
- гость -
А кто за больными ухаживать будет? Где знания специальные у народа. Не убить ли нас хотят такими советами? Похоже власть не справляется с вирусом и кидает народ.
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Предполагается, что дома остаются бессимптомные ковидные, либо с легкими симптомами. Таким не нужно лечение, только изоляция. Станет хуже - госпитализируют.
В наших замках это не проблема. Спасибо мчс
Бесплатный цирк,да и только! Вот Батько сразу честно всё объявил и держит линию, а нашиии..как всегда, кто в лес, кто по дрова
Может просто признаться, что вирус мутировал до банального и всем известного давным-давно орви, чем нести эту ахинею.
Такое ощущение, что вся это ситуация с количеством зараженных не более, чем утка. Раньше при выявлении зараженного дизинфицировали подъезд, сейчас это не требуется... Может количество выявленных просто для статистики врачей? Кто-то на этом делает свой бизнес...