В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи

Заразившемуся коронавирусом члену семьи и оставленному на домашнем лечении следует выделять отдельную комнату и соблюдать при общении с ним дистанцию, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации экспертов Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуации (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", – цитирует заявление издание.

Подчеркивается, что это должна быть непроходная и вентилируемая комната.

В случае если организовать такие условия для зараженного члена семьи невозможно, специалисты советуют домочадцам не спать с ним в одной кровати, соблюдать дистанцию в два метра, следить за личной гигиеной и использовать средства индивидуальной защиты.